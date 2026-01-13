Скандал з курткою Sochi-2014 на Буковелі: поліція знайшла власника та продавця

Турист на Буковелі у куртці з написом Sochi-2014 / © скриншот з відео

Реклама

На популярному курорті Буковель на Прикарпатті розгорівся скандал через чоловіка у куртці з написом Sochi-2014. Поліція оперативно розшукала іноземного туриста та магазин, де продавали провокативний одяг.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речницю Патрульної поліції Івано-Франківської області Христину Мриглід.

Нагадаємо, 10 січня в соціальних мережах з’явилося відео з гірськолижного курорту, на якому один із туристів був у куртці з написом Sochi-2014.

Реклама

Правоохоронці розшукали цього відпочивальника. З’ясувалося, що він є іноземним громадянином. Чоловік повідомив, що придбав куртку в одному з місцевих магазинів, розташованих у торговельному комплексі. Власником торгової точки виявився чоловік 1969 року народження.

«Продавець пояснив, що в нього справді були ці куртки. Він їх зняв з реалізації й утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди», — зазначила Мриглід.

Іноземному туристу, який придбав куртку, кошти за покупку було повернуто.

До слова, на Івано-Франківщині поліція менш ніж за годину розшукала іноземця, який 10 січня запустив салют у селі Поляниця. Чоловік 1984 року народження пояснив, що в такий спосіб хотів привітати друзів з одруженням під час спільного відпочинку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.