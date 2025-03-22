Скандал з лікуванням ветерана у Вінницькому кардіоцентрі отримав продовження: що виявила перевірка МОЗ

Пацієнтів медичного закладу не забезпечують безоплатними ліками та медичними виробами, хоча фактично вониє в наявності.

Спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я провела перевірку Вінницького кардіоцентру, де родичам ветерана довелося за власні кошти купувати ліки та медичні вироби для проведення операції на серці. Виявлено систематичні проблеми із забезпеченням пацієнтів під час їх лікування та перебування в стаціонарі.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ, опублікованому в суботу, 22 березня.

За попереднім висновком комісії, у кардіоцентрі, власником якого є Вінницька міська рада, пацієнтів не забезпечують безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування, хоча вони фактично є в наявності.

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"Також виявлено розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів та були на обліку в медзакладі, та даними, внесеними в електронну систему охорони здоров'я про проведені операції. Це може свідчити про системне використання необлікованих медичних виробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, що у січні цього року відбулося відкриття нового корпусу кардіоцентру у Вінниці, кошти на будівництво якого були виділені в межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку.

"Нині тут створені всі умови для того, аби пацієнти безоплатно отримували висококваліфіковану медичну допомогу. І вона має надаватись. Всім, хто думає інакше, не місце в українській медичній системі", - наголосив очільник МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я звернеться до Вінницької міської ради з вимогою невідкладно вжити заходів, аби унеможливити подібні зловживання, зокрема ухвалити необхідні управлінські та кадрові рішення щодо керівництва кардіоцентру.

Нагадаємо, у кардіологічному центрі міста Вінниці, куди з підозрою на інфаркт госпіталізували ветерана АТО, родичів пацієнта змусили придбати необхідне для операції на суму 80 тисяч гривень. При цьому за подвійне шунтування запропонували доплатити окремо.

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