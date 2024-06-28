Скандал з міністром освіти Лісовим: з’явилося нове фото з війни

Відомий громадський активіст та військовослужбовець стверджує, що воював із Оксеном Лісовим в одному підрозділі в Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Після скандалу, який виник через заяву правозахисника Микита Андрєєв про нібито неправдиву інформацію щодо участі у війні міністра освіти та науки Оксена Лісового, у п’ятницю, 28 червня, з’явилося нове фото, на якому теперішній урядовець у військовій формі несе службу на Луганщині разом із бойовими товаришами.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook громадський активіст і військовослужбовець Богдан Тицький.

За його словами, з Оксеном Лісовим він воював в одному підрозділі в Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий з бойовими товаришами у Луганській області у лютому 2023 року / Фото: Facebook Богдана Тицького

“Попри статуси та посади, він ніколи не гребував задачами простого солдата. Дай Бог всім так «не воювати» як «не воював» Оксен. На фото - лютий 2023 року. Ліс під Кремінною, ми щойно виїхали з позицій”, - написав Тицький.

Він також зауважив, що вперше “інформацію” про те, що міністр Лісовий нібито не воював, він прочитав у різних проросійських діячів після його призначення на посаду.

“Не реагував, бо навіщо реагувати на брехню російської агентури? Вони і так завжди брешуть. Але зараз це "викриття" почало гуляти по мережі з новим розмахом. Так звані "викривачі" не соромляться повторювати теж саме за проросійськими персонажами”, - наголосив Богдан Тицький.

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Нагадаємо, начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що отримав відповідь на свою заяву в ДБР з вимогою провести розслідування щодо дій тепер уже колишнього командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля.

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