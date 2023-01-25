Скандал з Міноборони: посади позбувся директор департаменту закупівель міністерства

Днями в Україні спалахнув скандал щодо закупівель продуктів для війських. Внаслідок цього посад позбулися директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький та заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Про це повідомила очільниця антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна в Facebook.

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - написала депутатка.

Радіна додала, що міністр оборони "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Також на засіданні парламентського комітету представниця НАБУ повідомила, що було відкрите кримінальне провадження через можливе зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року.

"Пропонуємо зобов’язати Міноборони та інших оборонних замовників публікувати у системі Prozorro інформацію про вартість одиниці закуплених за бюджетні кошти товарів, вартість робіт чи послуг (крім зброї і таємних закупівель). Зробити це треба буде не після перемоги, а через 10 днів після укладення контракту. Для харчування, яке Міноборони купує як послугу, потрібно буде оприлюднити вартість одиниці кожного із продуктів, які входять у каталог закупівлі", - написала Радіна.

Скандал із Міноборони щодо закупівель: що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито значно завищує ціни під час закупівлі продуктів харчування для військових. У Міноборони таку інформацію одразу ж спростували і заявили, що це "брехня та маніпуляція". Міноборони додало, що звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів.

Міністр оборони Олексій Резніков надав розгорнутий коментар з цього приводу. Він наголосив, що журналісти нібито маніпулюють інформацією, а у даних щодо закупівель сталась "технічна помилка". Крім того, він зауважив, що інформація про зловживання була опублікована напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

Водночас після скандалу із закупівлями Міноборони у Зеленського анонсували аудит і розслідування. Своєю чергою, в НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідували закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

Скандал через закупівлі Міноборони: Рєзніков прокоментував розслідування журналістів

Читайте також: