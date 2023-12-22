Скандал з “мобілізацією” в Одесі: хто насправді садив чоловіка до машини "швидкої допомоги"

Співробітники військкомату не були учасниками інциденту в Одесі, під час якого група військових намагалася насильно посадити чоловіка в спецавтомобіль "швидкої допомоги".

Про це повідомили в п'ятницю, 22 грудня, в Одеському обласному ТЦК та СП з посиланням на результати службового розслідування.

“Несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця однієї з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна”, - йдеться у повідомленні.

Зрештою військовослужбовець піддався вмовлянням жінки і залучив до “залякування громадянина мобілізацією” своїх колег.

Під час виконання завдань із супроводу до медичних закладів поранених та хворих зі своєї бригади в місті Одесі він та його товариші намагалися заштовхати колишнього чоловіка одеситки до службового спеціального транспорту. Цей випадок і потрапив на відео, яке було поширено в Мережі.

“Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступень вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням”, - повідомили в Одеському обласному ТЦК.

Нагадаємо, представники благодійного фонду впізнали на відео з Одеси автомобіль швидкої допомоги, який було придбано та передано на запити медиків бойових підрозділів або офіційних медичних закладів.

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