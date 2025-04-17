Скандал з мобілізацією Насірова: стало відомо, як він намагався уникнути служби в бойовій бригаді

Ексочільник ДФС України Роман Насіров / © УНІАН

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Після того, як екскерівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ і дізнався, що його бригада виконує бойові завдання на лінії зіткнення, то захотів перевестися до іншої частини.

Про це під час судових дебатів сказала прокурорка Вищого антикорупційного суду, зачитуючи матеріали слідства, повідомляє hromadske.

За даними слідства, командир військової частини розповів, що до нього зателефонував його знайомий та попросив взяти Насірова на військову службу. Пізніше цей знайомий та ексочільник ДФС привезли документи для вступу на службу за мобілізацією.

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«Після того командир військової частини повідомив Насірову, що його бригада виконує бойові завдання на межі бойового зіткнення у східному регіоні. І Насіров повідомив, що він буде спілкуватися з міністром оборони для подальшого переведення до іншої військової частини», — зачитала пояснення прокурорка.

Водночас прокурорка додала, що у слідства немає даних про, що Насіров насправді до когось звертався щодо переведення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обвинувачений у корупції Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ, і через це його адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження. Однак Військова служба правопорядку взялася з перевірку цього факту, а командир визнав наказ про мобілізацію Насірова протиправним та скасував його.