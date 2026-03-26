Скандал з Monobank: НБУ почав перевірку щодо порушення банківської таємниці

НБУ перевіряє обставини інциденту з клієнткою Monobank, пов’язаного з можливим порушенням банківської таємниці, а також аналізує надані банком матеріали.

Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний у Верховній Раді з доповіддю про перебіг перевірки скандалу з Гороховським, передає «Укрінформ».

Голова Нацбанку зауважив, що публікація співзасновника Monobank Олега Гороховського фотографії клієнтки банку з прапором на стіні була надто емоційною реакцією.

Він додав, що в НБУ взяли до уваги інформацію про підтвердження державною експертизою того, що прапор був саме російським, і наголосив, що будь-яка негативна реакція має відбуватися в межах чинного законодавства.

«Саме це питання наразі вивчає Національний банк, адже захист банківської таємниці гарантується законодавством і банки є гарантами його збереження», — сказав Пишний.

За законом, на ухвалення остаточного рішення може знадобитися до шести місяців. Як тільки це станеться, Національний банк повідомить громадськість та зацікавлених сторін про результат перевірки.

Скандал Monobank: хронологія подій

Співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку і проходила відеоверифікацію. Під час процесу на задньому фоні помітили прапор, який у Мережі сприйняли як російський, і це викликало активне обговорення.

Вже 11 березня Гороховський заявив, що поспішив із реакцією і визнав допущену помилку.

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією», — написав він.

Він додав, що зробив висновки з цієї ситуації і у випадку «подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам».

«Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше — це наш головний пріоритет», — написав співзасновник Мonobank.

Експертиза підтвердила, що прапор на відео Monobank відповідає символіці РФ. Банк звернувся до СБУ та НБУ.