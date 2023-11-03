Скандал з московською сектою "АллатРа": Данілов розповів, чому її не ліквідували раніше

В Україні ліквідували псевдорелігійну проросійську секту "АллатРа". Про неї знали ще задовго до цього. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому ж її не знищили раніше.

Служба безпеки України та Нацполіція 3 листопада підтвердили, що знешкодили, заблокували понад 20 осередків псевдорелігійної проросійської секти "АллатРа", яка діяла по всій Україні, яка виправдовувала російську агресію. Ця структура діяла на території України від 2011 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів "Радіо Свобода", коли на неї звернули увагу, а також скільки таких от псевдорелігійних організацій ще можуть існувати в Україні.

"Відстежування йде, і я можу сказати, що це дуже складний процес, тому що люди, прикриваючись тими чи іншими назвами "громадська інституція", вони на власний розсуд вирішують свої питання по завданню, те, що стосується спецорганів Російської Федерації. Але оце прикриття, тут вже далеко ходити не треба", - сказав Данілов.

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За його словами, про існування "АллатРа" в Україні знали задовго до її ліквідації. І президент Зеленський на зібранні преставників сектора безпеки і оборони порушував питання про те, чому цю структуру не було ліквідовано раніше.

"Нам тут самим наводити лад в нашій країні. Замість нас цього робити ніхто не буде. Те, що стосується роботи оцієї "АллатРа", вона була відома ще раніше. Кожного дня президент збирає з самого ранку всіх представників сектора безпеки і оборони, і коли була доповідь СБУ, то він поставив запитання, чому раніше це не зробили. Як вони кажуть, була в розробці", - розповів Данілов.

Нагадаємо, за період свого існування проросійська секта "АллатРа" створила власні “філії” на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

“Під виглядом “місіонерства” учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення “союзу слов’янських народів” під керівництвом москви. Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні “представництва” в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих мешканців приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля”, - розповіли в СБУ.

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