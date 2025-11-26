ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3972
Час на прочитання
1 хв

Скандал з «мирним планом» та нові цинічні заяви Трампа: головні новини ночі 26 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 листопада 2025 року:

  • Трамп зробив цинічну заяву щодо українських територій: «Росія сама захопить» Читати далі –>

  • Ворог вночі завдав ракетного удару по Харківщині — ОВА Читати далі –>

  • «Він має продати Україну Росії»: Трамп виправдав дії Віткоффа після розслідування Bloomberg Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну безпілотниками Читати далі –>

  • У РФ назвали фейком статтю Bloomberg про участь Віткоффа у підготовці «мирного плану» для Трампа Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
3972
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie