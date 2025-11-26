- Дата публікації
Скандал з «мирним планом» та нові цинічні заяви Трампа: головні новини ночі 26 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 листопада 2025 року:
Трамп зробив цинічну заяву щодо українських територій: «Росія сама захопить»
Ворог вночі завдав ракетного удару по Харківщині — ОВА
«Він має продати Україну Росії»: Трамп виправдав дії Віткоффа після розслідування Bloomberg
Вночі ворог атакував Україну безпілотниками
У РФ назвали фейком статтю Bloomberg про участь Віткоффа у підготовці «мирного плану» для Трампа