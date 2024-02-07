Скандал з “навідницею ТЦК” в Космачі: військовий нагадав, за кого тут голосували

Понад 10 років тому село на Івано-Франківщині відзначилося масовою підтримкою лідера обласної організації Партії регіонів.

Після інциденту, який стався в селі Космачі на Івано-Франківщині із жінкою, яку місцеві мешканці побили, сприйнявши за “навідницю ТЦК”, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані, який тепер служить в ЗСУ, нагадав про виборчі вподобання тутешніх селян.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Цензурних слів про ту мерзоту в мене нема. Але нагадаю один факт - саме Космач років десять тому дав 75% голосів на виборах за лідера обласної організації Партії регіонів Василя Чуднова”, - прокоментував військовий поведінку місцевої “вати”.

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За його словами, напередодні місцеві пабліки написали, що повістки до війська роздаватимуть саме жінки, і тому на дорозі виник “гоп-стоп-блокпост”.

“Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців, які виконують свою роботу”, - зауважив Вахтанг Кіпіані.

Як повідомлялося раніше, внаслідок сутички 6 лютого у селі Космач постраждали дві жінки та неповнолітня дівчина. Поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше під Києвом працівники ТЦК жорстоко побили далекобійника на очах у дружини.

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