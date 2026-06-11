Скандал з НМТ: очільниця УЦОЯО заявила про підроблене аудіо і звернулася до поліції

Тетяна Вакуленко / © соцмережі

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Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заперечує, що лаяла майбутню учасницю НМТ. Вона назвала поширений у Мережі аудіозапис підробкою і вже звернулася до поліції, щоб захистити свою репутацію.

Про це Тетяна Вакуленко написала на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про ситуацію — позиція Тетяни Вакуленко

«Це аудіо є грубо змонтованим (що добре чути), тобто воно не є цілісним фрагментом моєї розмови з учасником діалогу, натомість реальна розмова нарізана в такий спосіб, щоб зруйнувати мою професійну репутацію, завдати мені особистої шкоди, а також негативно вплинути на репутацію Українського центру оцінювання якості освіти, який я очолюю. Наголошую, що ні в цій, ні в будь-якій іншій розмові я жодного разу не вживала образливих слів щодо особи, про яку йдеться в розмові на записі, чи будь-якого іншого учасника/учасниці тестування», — заявила керівниця УЦОЯО.

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За словами очільниці центру, ситуація пов’язана із заявою від 27 травня, яка надійшла до апеляційної комісії УЦОЯО від імені дівчини, котра намагалася зареєструватися на тестування у додатковий період. Документ супроводжувався зверненням від адвокатського бюро.

Дівчина стверджувала, що не змогла зареєструватися під час основного періоду (з 5 березня до 2 квітня) через збої в системі. Як доказ успішної реєстрації до заяви додали скриншоти її переписки з друзями. У цьому чаті підлітки спілкувалися російською мовою та матюкалися.

Водночас дані системи логування УЦОЯО свідчать про відсутність збоїв. Дівчина створила кабінет 8 березня, заповнила дані лише частково, не завантажила документ про здобуття повної загальної середньої освіти та не відправила інформацію на обробку.

За весь основний період вона відвідала кабінет лише один раз. Через це, згідно з правилами, 29 квітня профіль видалили. Під час додаткового періоду реєстрації, 11 травня, заявниця створила новий кабінет та надіслала документи до Київського регіонального центру, проте отримала відмову.

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Згодом до Тетяни Вакуленко телефоном звернувся чоловік, який представився Єгором і заявив, що діє в інтересах абітурієнтки.

«Далі впродовж 9 хвилин 59 секунд особа, яка представилася як п. Єгор, мене принижувала, називала ганьбою системи і української освіти, щось говорила про те, що я чи то „представляю“, чи то „підставляю“ п. Оксена Лісового, постійно тиснула й погрожувала руйнуванням моєї репутації і моїм звільненням. Натомість я методично роз’яснювала цій особі причини ухвалення негативного рішення апеляційною комісією УЦОЯО — єдиним колегіальним органом, який уповноважений ухвалювати рішення щодо всіх питань, що стосуються проведення НМТ», — зазначила очільниця УЦОЯО.

Посадовиця припускає, що саме цей співрозмовник поширив змонтований запис розмови, де вона запитувала про наявність лихослів’я у доданих до заяви скриншотах підлітків.

Директорка центру також додала, що з проханням посприяти у вирішенні цього питання до неї зверталися щонайменше п’ятеро осіб, серед яких був народний депутат. Вони стверджували, що заявниця є донькою зниклого безвісти військовослужбовця. Проте у поданих до УЦОЯО офіційних документах такої інформації не було. Вакуленко підкреслила, що установа діє виключно в межах правил, які є однаковими для всіх.

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На захист Тетяни Вакуленко у соціальних мережах виступили колишня заступниця міністра освіти і науки Інна Совсун, депутатка Київради Ксенія Семенова та науковиця Катерина Терлецька.

Скандали з НМТ 2026 — останні новини

Нагадаємо, у Вінниці випускниця Ангеліна Діденко заявила про серйозні технічні проблеми під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та вимагає надати їй право пройти випробування повторно під час додаткової сесії.

Окрім цього, в Одесі розгорівся скандал через НМТ. У Мережі люди скаржаться, що їхні діти пишуть іспит понад 12 годин через повітряну тривогу в місті та області.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко назвала причину та розповіла, чому вступники відмовилися від додаткової сесії.

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