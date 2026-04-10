Скандал з обліком жінок: у Міноборони назвали несподівану причину

© mil.gov.ua

Причиною скандалу з військовим обліком жінок в Україні стала технічна помилка ТЦК. Загалом зафіксували понад 30 випадків. Наразі цих українок зняли усі обмеження.

Про це повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду у ВРУ.

«Я з цим питанням розбирався. Це була проблема технічна з боку Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладено штраф, знято всі обмеження, розшуки», — наголосив він.

З його слів, він поставив завдання, щоб зробити всі технічні запобіжники, аби подібних історій більше не було. Зокрема, аби виключити людський фактор, через який можуть виникати подібні ситуації у будь-якому ТЦК.

Деталі про інциденти з обліком жінок

У Міністерстві оборони додали, що питання статусу «в розшуку» для жінок в застосунку Резерв+ було вирішене. Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК. Загалом було зафіксовано 32 таких випадки, коли жінок помилково поставили на військовий облік.

«Зі всіх знято статус „в розшуку“ ще два тижні тому. Штрафів ніхто не накладав — для цього не було причин. Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня», — наголосили у міністерстві.

Скандал з мобілізацією жінок

В Україні стало відомо про кілька інцидентів, коли жінок не лише ставили на військовий облік, а ще й оголошували у розшук. Зокрема, про інцидент повідомила киянка, мама немовляти Ірина Стрикаль. Її поставили на облік ТЦК як солдата у Вараському ТЦК та СП на Рівненщині. Вона має освіту за спеціальністю «менеджмент», але у військових документах їй присвоїли звання солдата і визначили як фельдшера.

На інцидент відреагували у Сухопутних військах ЗСУ. Там заявили, що в Україні не планується мобілізація жінок до війська. Крім того, не розробляється жодних механізмів для такого призову. Водночас на військовий облік повинні ставати лише ті українки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту.