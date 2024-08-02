Скандал з "Охматдитом": хто захотів нажитися та куди підуть гроші, які збирали всім світом

8 липня російська ракета поцілила по найбільшій дитячій лікарні країни. Кошти на її відновлення збирали всім світом – як небайдужі люди, так і представники бізнесу. А нині спалахнув скандал – для відновлення обрали фірму з майже найвищим цінником і з дивним шлейфом.

Що відбувається зараз, як виправдовуються у лікарні і як на такі новини відреагували українці – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Скандал на відбудові Охматдиту

8 липня російська ракета поцілила по Охматдиту – найбільшій дитячій лікарні в Україні, куди тисячі дітей приїжджали з тяжкими діагнозами на лікування. Вже за кілька годин після удару до медзакладу прийшли сотні людей. Крім поліцейських та рятувальників, завали розбирали лікарі, прості кияни та люди з інвалідністю. Миттєво на відбудову лікарні було відкрито збір, до якого долучилися понад 300 тисяч людей з 55 країн, а також велика кількість компаній. За лічені дні було зібрано 300 мільйонів гривень. Українці тим самим довели, що зламати дух ракетою неможливо. Зрозуміло, що відтоді до лікарні прикута особлива увага й власне до коштів і того, як ними скористаються та як відбуватиметься відбудова. Та, на жаль, без скандалу не минулося. 19 липня "Благодійний фонд Охматдит – здорове дитинство" оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу, а вже 1 серпня оголосили переможця – ним стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Будтехнолоджі". Також повідомили, скільки наразі є коштів на відбудову.

"На оплату цього проєкту будуть використовуватися кошти, які були зібрані на благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство". Наразі сума, зібрана на рахунку фонду становить 378 665 380 грн. Також на рахунку лікарні зібрано ще 297 127 770 гривень. Загалом станом на 31 липня 2024 року на рахунку фонду та лікарні зібрано 675 793 150 гривень. Також понад 320 млн гривень зібрано United24. Поки що ці кошти не використовувались. Про всі надходження та використання благодійних коштів ми будемо звітувати на офіційних сторінках лікарні"

Що не так з підрядником

І тут почалося. Журналісти видання “Наші гроші” вирішили перевірити, що ж це за підрядник, та й узагалі дослідили компанії, які подавалися на тендер та які умови пропонували. Медійники з'ясували, що кандидатів було 14, а от переможцем обрали фірму, яка заявила майже найвищу ціну.

"Із 14 учасників конкурсу це була третя за дорожнечею пропозиція розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Аналіз "Наших грошей" показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції зі вказанням цін за різні види робіт".

"Охматдит" акцентував увагу, що "проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами». Втім за даними "Наших грошей" від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми "ДАК" (310 млн грн) із групи "Альтіс" Олександра Глімбовського, "Буд-технолоджі" (307 млн грн) із групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та "Мега профіт груп" (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко. Також у виданні розповіли, як зрештою інші учански “відсіялися”.

"Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн-зустрічі. "Мега профіт груп" отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. "ДАК" відмели через скандальну репутацію Глімбовського. У липні Глімбовський був затриманий по справі НАБУ щодо корупції у виконанні його зятя Романа Насірова, коли той керував податковою у 2015-2016 роках. Замовник довірив фірмі "Столична правова фундація" провести "юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності" і зрештою обрав "Буд-технолоджі" підрядником. При цьому замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Наприклад, "Буд-технолоджі" вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "Камаз", MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки".

А далі понеслося ще дужче. Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей та оздоблення внутрішніх стін. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт порівняно з іншими учасниками конкурсу завищена вдвічі. Для порівняння: фірма "Ріола-модуль", яка й виконувала будівництво цього корпусу, у своїй теперішній тендерній пропозиції за 179 млн грн повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих "чистих приміщень" (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені. Та скандал тут не лише через цінник х2, а й через те, що з’ясувалося, статут компанії складає усього 5 тисяч гривень і вона зареєстрована не так давно у Запоріжжі. Крім цього, й досвіду у них фактично немає, у державних тендерах ТОВ участі не брало. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27. Із публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки "UniClinic" відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником Sensar Марка Марченка. Журналісти ж з'ясували, хто наразі керує ТОВкою.

"Сьогодні власником і керівником "Буд-Технолоджі" є Василь Кобизь, який прописаний в селі Братське Запорізької області. За даними "NGL.media", раніше її керівником була Ольга Шаленна. Вона є мамою Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка. "Запорізький центр розслідувань" називає Євгена Шаленного "менеджером Марченка". Марк Марченко і Євген Шаленний з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії "Самопоміч", яку очолював мер Львова Андрій Садовий. При цьому бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 млн грн. "Самопоміч" публічно захищала бізнесмена, називаючи ту справу "тиском на політичну силу". У 2022 році виявилось, що "Буд-Технолоджі" і Sensar мають землю у зеленому передмісті Львова нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилось, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр. На останніх місцевих виборах перед вторгненням Шаленний разом із директоркою Sensar Development Оленою Бартуль йшов вже від партії "Слуга народу".

Після оприлюдненої інформації в благодійному фонді поспішили виправдатися, там усі звинувачення категорично заперечують.

"БО "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство" категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит". Ми вдячні кожному, хто долучився, аби допомогти якнайшвидше відновити найбільшу дитячу лікарню країни. Ми усвідомлюємо всю відповідальність і як ніхто зацікавлені в абсолютній прозорості та підзвітності процесу. Згідно з попередньою оцінкою, вартість робіт, які потрібно здійснити для відновлення будівлі складає 431 млн грн. Зауважимо, що це – гранична вартість (!). У разі меншої фактичної вартості робіт вона буде зменшена. Крім того, в ній враховані роботи, які вже виконані. На підставі дефектного акту учасники конкурсного відбору запропонували свої цінові пропозиції. З цих пропозицій та на підставі проведеного due diligence за участі юридичної компанії “Столична правова фундація” була відібрана пропозиція компанії “Буд-Технолоджі”. Зараз ми готуємо розгорнутий звіт щодо проведеного конкурсного відбору та компаній, які брали участь у тендері на майданчику SmartTender. Процедура тендеру була відкрита, тобто в ньому могли взяти участь будь-які компанії. Користуючись нагодою, дякуємо SmartTender за надання фонду безоплатного доступу для розміщення закупівлі та безоплатної можливості брати участь у торгах для учасників, що допомогло залучити більше підприємств для надання якісних послуг за вигідними для НДСЛ "Охматдиту" цінами. Звертаємо увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом з оцінки ринкових пропозицій, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами та бізнесом"

Що кажуть в МОЗ

Крім цього, там пообіцяли усі протоколи з висновками показати на загал. У МОЗ, звісно, змовчати теж не змогли. Тож маже одразу коментувати скандал довелося міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. За його словами, частина зібраних коштів на відновлення "Охматдиту" була акумульована на рахунку БО "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство".

"19 липня Фонд, узгодивши Критерії оцінювання та Методичні рекомендації оцінювання конкурсних пропозицій з Охматдитом, оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт".

Ба більше, Ляшко заявив, що МОЗ звернулося до правоохоронців, аби ті провели додаткові перевірки.

"На підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками Конкурсу документів робочій групі НДСЛ "Охматдит" рекомендували обрати переможцем Конкурсу Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-технолоджі". Про що було публічно повідомлено керівником лікарні. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи. Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий".

Звітуватимуть про кожну копійку

Більше того, Ляшко наостанок заявив, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір про ремонту будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні "Охматдит" у Києві, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. Й анонсував з приводу скандального тендеру брифінг на 2 серпня. Та поки, судячи з коментарів, у прозорість українці вірять не дуже.

"Якщо би не публічний розголос, то би не було ніяких перевірок. Люди скидалися всією країною на відбудову, а хтось тихенько захотів нажитися. Вимагаємо публічної інформації, хто рекомендував та за якими критеріями виграла саме ця фірма?

А що будемо перевіряти??? Фірму з капіталом 5000 грн? У мене біднячки і то більший дохід, ніж у вашої будівельної фірми

Які ж ви наші найпотужніші! Найпотужніший пост про найпотужніший розпил. Як контора із статутним фондом 5000 грн. відбудує найпотужнішу лікарню, Карл?"

Показово, що наші урядовці навіть не соромляться свого паскудства.

Відкритий конкурс не проводився, бо, мовляв, це ж не бюджетні кошти. От тільки тисячі фізичних та приватних компаній осіб робили благодійні внески на відновлення зруйнованої лікарні. Правда, вони не розуміли, що для збирання їхніх коштів підставили недержавний фонд, а він може розпоряджатися коштами людей на власний розсуд.

"Немає у вас методів проти Кості Саприкина".

Усе має бути прозоро

Відновлення Охматдиту – це як знак, що ще не все втрачено, на відбудові лікарні ніхто не має права жодної копійки покласти собі у кишеню, адже якщо підозри журналістів виявляться правдою, чи ставили собі питання ті, хто міг задумати махінації на відновленні лікарні, що буде з ними, коли всі імена вилізуть? Тож сподіваємося, що усьому цьому знайдуться логічні пояснення, а у випадку так би мовити "помилки" компанію-підрядника змінять, а про хід будівництва і витрату коштів і справді щодня звітуватимуть, як заявив пан міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію ЗМІ, що нібито конкурс на ремонт "Охматдиту" виграла компанія "із завищеними цінами".

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