Скандал з пересадкою органів у Болгарії: українці продавали свої нирки багатіям

Всього за два роки у клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.
У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів: виявилося, що державна клініка пересаджувала нирки українських донорів іноземним багатіям.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров, пише Euractiv.
Повідомляють, що за часів колишнього уряду Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови.
З'ясувалося, що нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. За схемою, донорами були нібито "племінники" багатих пацієнтів. У зв'язку з обставинами, що з'ясувалися, Міністерство охорони здоров'я вважає, що ці люди не були родичами, як вимагає законодавство Болгарії.
Також з'ясувалося, що один з високопоставлених чиновників за такою схемою потрапив до початку списку очікування і отримав трансплантацію печінки. Всього за два роки у клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.
Нагадаємо, у Рівному провели операцію з пересадки серця. Донором став молодий чоловік, який потрапив у ДТП.