Скандал з пересадкою органів у Болгарії: українці продавали свої нирки багатіям

Всього за два роки у клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.

У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів: виявилося, що державна клініка пересаджувала нирки українських донорів іноземним багатіям.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров, пише Euractiv.

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Повідомляють, що за часів колишнього уряду Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови.

З'ясувалося, що нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. За схемою, донорами були нібито "племінники" багатих пацієнтів. У зв'язку з обставинами, що з'ясувалися, Міністерство охорони здоров'я вважає, що ці люди не були родичами, як вимагає законодавство Болгарії.

Також з'ясувалося, що один з високопоставлених чиновників за такою схемою потрапив до початку списку очікування і отримав трансплантацію печінки. Всього за два роки у клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.

Нагадаємо, у Рівному провели операцію з пересадки серця. Донором став молодий чоловік, який потрапив у ДТП.

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