Скандал з переведенням фахівців Повітряних сил у піхоту: комісія почала перевірку

Комісія працює над тим, аби не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей.

У Повітряних силах створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців ПС до інших родів та видів Збройних сил України.

Про це повідомило Управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що створена у Повітряних силах комісія працює над тим, аби не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів ПС.

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Перш за все, йдеться про тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців радіоелектронної боротьби та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військових, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

"Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил. Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення", – йдеться у заяві.

В органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди можна звертатися для зворотного зв’язку:

у Командуванні Повітряних сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua в Повітряних командуваннях:

"Центр" – тел: 095 768 6398, пошта: pvk_c@ps.gov.ua,

"Південь" – тел: 050 934 8119 пошта: pivden.air@ukr.net,

"Захід" – тел: 0 322 355 589, пошта: vppp1mpz@gmail.com,

"Схід" – тел: 0800500410-2-4, пошта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua.

Нагадаємо, авіатехніки заявили про масове переведення фахівців Повітряних сил у піхоту. ТСН.ua зібрав усе про скандал із переведенням.

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