ЗСУ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Після появи відео з побиттям військовослужбовця в одній із частин на місце виїхали військові правоохоронці — факт підтвердився. Потерпілого швидко знайшли й доправили до лікарні, де надали допомогу.

Про це повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

«Стан здоров’я військовослужбовця — задовільний», — стверджують у повідомленні.

Про ситуацію також поінцормовано членів його сім’ї.

Деталі інциденту із побиттям військового

За даними перевірки, до побиття причетний солдат, оператор БпЛА, який після інциденту самовільно залишив частину. Його наразі розшукують.

Головнокомандувач ЗСУ призначив службову перевірку, щоб з’ясувати всі обставини та можливих учасників інциденту. Зібрані матеріали передадуть правоохоронцям для відкриття кримінального провадження.

«Будь-які прояви насильства серед військовослужбовців, які пліч-о-пліч у складний час боронять державу, є неприпустимими та ганебними. Кожен такий факт отримає належну правову оцінку, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності», — наголосили у відомстві.

Раніше у ЗСУ відреагували на відео із застосуванням сили до військовослужбовця. У Сухопутних військах наголосили, що інформація про причетність командира 155-ї бригади не відповідає дійсності. Постраждалому надали медичну допомогу, його стан оцінюють як задовільний, а з родиною встановлено контакт. За фактом події призначено службову перевірку для встановлення всіх обставин і причетних осіб.

