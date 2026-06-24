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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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136
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Скандал з Польщею через УПА: українці відповіли, що про це думають — КМІС

57% вважають, що кожна країна може мати власний погляд на минуле, а 33% підтримують роботу спільних комісій істориків.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Що українці думають про скандал з Польщею

Що українці думають про скандал з Польщею

Більшість українців підтримують конструктивне вирішення історичних суперечок між Україною та Польщею і не схиляються до конфронтації.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у червні 2026 року. Пресреліз підготував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Дослідження провели на тлі кризи у польсько-українських відносинах, яка загострилася на початку червня. Формально вона пов’язана з різними поглядами на спільні історичні події та з тим, яку роль ці трактування мають відігравати у міждержавних відносинах і внутрішній політиці.

У КМІС запитали респондентів, який підхід до вирішення історичних суперечок між Україною та Польщею вони підтримують найбільше.

Опитування українців. / © КМІС

Опитування українців. / © КМІС

Лише 5% українців обрали конфронтаційні варіанти. З них тільки 1% вважає, що Україна має виконати всі вимоги Польщі та загалом дотримуватися польського погляду на спільну історію. Ще 4% вважають, що Польща має змінити позицію і перейти до українського бачення історії.

Натомість 90% українців підтримують конструктивний підхід.

Найбільша частка респондентів — 57% — вважає, що кожна країна може мати власний погляд на історію і не повинна втручатися в те, як інша країна її бачить.

Ще 33% українців підтримують ідею, що обидві країни мають прагнути створити спільний погляд на історію через взаємні компроміси та роботу спільних комісій істориків, а не політиків.

У КМІС зазначають, що такі результати загалом перегукуються з попередніми дослідженнями. У вересні-жовтні 2023 року більшість українців також виступали проти того, щоб Україна узгоджувала свою політику вшанування історичних героїв із сусідніми європейськими державами.

Тоді 55% респондентів відповіли, що Україна не повинна узгоджувати таку політику із сусідами. Водночас 60% українців вважали, що й сусідні держави не мають узгоджувати з Україною власну політику щодо історичних героїв.

У КМІС пояснюють, що більшість українців займають позицію невтручання: Україна не має диктувати сусідам їхню історичну політику, але й інші держави не мають втручатися в українське бачення минулого.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький відкликав орден Білого Орла у Володимира Зеленського через скандал навколо УПА. Водночас ця нагорода досі залишається у Беніто Муссоліні, Катерини ІІ та колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Польщі Кароль Навроцький свідомо загострює конфлікт і намагається зірвати Конференцію з відбудови URC-2026 у Гданську. Причиною такої поведінки є образа Навроцького через те, що його нібито не запросили на захід, де Польщу представлятиме прем’єр-міністр Дональд Туск.

За словами Зеленського, ситуація є суто політичною та пов’язаною з майбутніми парламентськими виборами в Польщі, де партія Навроцького змагатиметься з чинним прем’єром.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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