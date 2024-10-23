Скандал з призначенням начштабу Сил безпілотних систем: Роман Гладкий переведений на іншу посаду

Штаб Сил безпілотних систем очолила нова людина, ім'я якої наразі не називають.

Капітан першого рангу Роман Гладкий, призначення якого влітку 2024 року начальником штабу командування Сил безпілотних систем спричинило великий скандал, звільнений з посади.

Про це розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю "Суспільному".

За словами штаб-сержанта, на посаду начштабу СБС вже призначили нову людину, однак її ім'я поки що не називають.

"Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки. Побачимо”, – зазначив Ярмак.

На його думку, призначення Гладкого на посаду начштабу виявилось проблемним не стільки через його особисті якості та факти біографії, скільки через саму систему звань та посад, яка існує в українській армії.

“Це – система, в якій неможливо прийти ефективним, класним менеджером в цивільному житті і зайняти дійсно важливу посаду. В чому проблема системи звань і посад? Тобі дають звання не від твоєї ефективності, а від років вислуги. І це – тупість, тому що це вчить людей паразитувати. Пристосовуватись, перечікувати, переживати когось. І тому це виростило величезну кількість різних сумнівно компетентних людей”, – зазначив Ярмак.

Видання також посилається на слова іншого анонімного джерела у СБС, яке підтвердило, що "Роман Гладкий нещодавно був переведений із СБС, а на його місце вже призначено іншу людину". Наразі невідомо, хто тепер очолює штаб Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, про призначення Гладкого на посаду начштабу СБС стало відомо у серпні 2024 року. Це кадрове рішення викликало скандал через очевидну некомпетентність Гладкого, а також його "суперечливе минуле" та зв'язки з державою-агресоркою.

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