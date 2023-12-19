Скандал з прослуховуванням Залужного: ексспівробітник СБУ розповів, як убезпечитися від подібного

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що для перевірки приміщення і виявлення там приладів прослуховування, який знайшли в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, потрібно спеціальне обладнання.

Про це Ступак розповів під час телемарафону 19 грудня.

"Це ж непросто прийшли там, умовно, два брати Маріо, подивились, сказали "нє, у вас тут чисто". Це займає десь години дві-три... ретельно перевірити. Це кожна розетка, кожний світильник, кожна конструкція дерев'яна... А якщо там велика кількість, наприклад, статуеток, якихось там медалей – всіх їх треба перевірити", – зазначив Ступак.

Він підкреслив, що для таких перевірок треба спеціальне обладнання.

"Одна валіза сканує певні частоти. Потім є такий пристрій дуже схожий на металошукач і ти з ним обходиш просто кожен сантиметр приміщення: і стелю, і підлогу, і стіни", – пояснив він.

Також, за словами Ступака, перевіряють стіни та конструкції на них.

"Це вже проблема, це вже великий головний біль, як це перевірити, бо воно дзеленчить постійно, вказує, що тут щось знаходиться, ти ручками все перевіряєш", – додав він.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування. Згодом це підтвердили і в Службі безпеки.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про цю справу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Випуск новин 22:00 за 17 грудня: кабінет Залужного ПРОСЛУХОВУВАЛИ?!

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