Скандал з рекламою Соколової: ведуча відповіла на критику і звернулася до "прихильника" Карася

Журналістка і телеведуча Яніна Соколова відповіла на критику соціальної реклами її фонду.

Днями у Києві з’явилася реклама служби психологічної допомоги із депресивними написами "Буде лише гірше", "З депресії не вийти", "Життя не має сенсу". Українців така реклама обурила, вважаючи, що ці заклики матимуть зворотний ефект для людей з депресією.

Скандальні бігборди фонду Соколової. Фото Дениса Блощинського / facebook.com/denblo

Якщо вчора Соколова у коментарях заперечувала провину своїх підлеглих і запевняла, що реклама розроблена за участю психологів, то сьогодні визнала помилку. Про це вона написала у Facebook.

"Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я. Я її затвердила після пропозицій рекламної агенції McCann Kyiv. Тому прошу персональне вибачення у всіх, в кого наша ідея викликала зворотню від бажаного реакцію", – зазначила телеведуча.

За її словами, розрахунок був на те, що "людина, яка прочитає на борді свої ж думки синхронізує їх з собою і побачить що: вихід є, як написано нижче на борді набере психологів 5522 і отримає допомогу".

"Я ще раз вибачаюся перед тими, кого ми поранили своєю рекламою. І хочу аби ми виправили цю помилку. Борди та сітілайти будуть зняті. Вже знімаються. І замінені бордами, які ми робитимемо на основі ваших ідей і пропозицій", – сказала Соколова.

Окремій "привіт" телеведуча передала своєму "стабільно активному "прихильнику" Євгену Карасю і його друзям, які після його посту дзвонять на лінію, матом обкладають психологів і тікають".

"Євгене, ми і тобі допоможемо. Дзвони. Це анонімно і безкоштовно", – звернулася Соколова до Карася. Сам військовий на закид ведучої поки не відповів.

Раніше військова медикиня Олена Риж розповіла, що після двох років повномасштабної війни на фронті все ще відчувається нестача кваліфікованих психологів.

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