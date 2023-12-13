Скандал з сухпайками в армії: Міноборони вилучає зіпсовані продукти, а департамент розформовують

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, зараз є фігурнатом кримінального провадження, зокрема за іншими звинуваченнями.

Міністерство оборони України повідомило про вилучення частини сухпайків, поставлених 2022 року. Зараз їх зберігають на складах Збройних сил. У частині наборів виявили пошкоджене пакування з джемом, попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони 13 грудня.

Наразі набори заборонили для видавання військовослужбовцям. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків.

"Зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель 2022 року без контролю якості. Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації", - повідомили у Міноборони.

До сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства, а саме визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.

"Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"), Департаментом планування", - додали у міністерстві.

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Нагадаємо, як стало відомо, 2023 року фінансове управління Генштабу ЗСУ здійснило 116 закупівель на загальну суму майже 10 млн гривень. Посадовці придбали італійські шахи, смартгодинники Apple Watch кришталевий посуд та ікони.

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