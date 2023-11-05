Скандал з ТЦК на Хмельниччині: військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні (відео)

Чоловік пояснював, що хоче пройти медичний огляд, бо під час ВЛК йому “тільки печатки проставили”.
У Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату.
Відповідне відео було опубліковане у Мережі.
На кадрах чути, як чоловік пояснює військкомам, що просто хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження, бо під час ВЛК йому "тільки печатки проставили". Він запевняє, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК.
"Всі мої документи у вас. Ви навіть паспорта забрали", – зазначає чоловік
Водночас військкоми кажуть йому "бути мужиком, а не бабою", оточують його, викручують руки і намагаються затримати. Правоохорнець, який стояв поруч, на такі дії працівників ТЦК не реагував.
"В людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження", – стверджує місцевий адвокат Віктор Бабчинський, який опублікував це відео у соцмережах.
У коментарі місевому виданню vsim.ua Віктор Бабчинський розповів, що суперечка виникла, бо військкоми нібито забороняли проводити обстеження призовника на ВЛК у лікарні селища Віньківці.
"На думку воєнкома у Віньковецькій лікарні занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому ТЦКашкики масово викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, а там без огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), - стверджує Бабчинський.
Раніше ми писали про скандал із мобілізацією у Львові, де киянина силоміць доправили до ТЦК, провели медогляд, а на ранок уже відправили на полігон у сусідній області.
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