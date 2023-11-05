Скандал з ТЦК на Хмельниччині: військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні (відео)

Чоловік пояснював, що хоче пройти медичний огляд, бо під час ВЛК йому “тільки печатки проставили”.

У Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату.

Відповідне відео було опубліковане у Мережі.

На кадрах чути, як чоловік пояснює військкомам, що просто хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження, бо під час ВЛК йому "тільки печатки проставили". Він запевняє, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК.

"Всі мої документи у вас. Ви навіть паспорта забрали", – зазначає чоловік

Водночас військкоми кажуть йому "бути мужиком, а не бабою", оточують його, викручують руки і намагаються затримати. Правоохорнець, який стояв поруч, на такі дії працівників ТЦК не реагував.

Поліцейький ігнорував заклики втрутитися у ситуацію

"В людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження", – стверджує місцевий адвокат Віктор Бабчинський, який опублікував це відео у соцмережах.