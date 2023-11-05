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Скандал з ТЦК на Хмельниччині: військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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261
Час на прочитання
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Скандал з ТЦК на Хмельниччині: військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні (відео)

Працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату

Чоловік пояснював, що хоче пройти медичний огляд, бо під час ВЛК йому “тільки печатки проставили”.

У Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату.

Відповідне відео було опубліковане у Мережі.

На кадрах чути, як чоловік пояснює військкомам, що просто хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження, бо під час ВЛК йому "тільки печатки проставили". Він запевняє, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК.

"Всі мої документи у вас. Ви навіть паспорта забрали", – зазначає чоловік

Водночас військкоми кажуть йому "бути мужиком, а не бабою", оточують його, викручують руки і намагаються затримати. Правоохорнець, який стояв поруч, на такі дії працівників ТЦК не реагував.

Поліцейький ігнорував заклики втрутитися у ситуацію / ©
Поліцейький ігнорував заклики втрутитися у ситуацію

"В людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження", – стверджує місцевий адвокат Віктор Бабчинський, який опублікував це відео у соцмережах.

На Хмельниччині працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні

На Хмельниччині працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні

У коментарі місевому виданню vsim.ua Віктор Бабчинський розповів, що суперечка виникла, бо військкоми нібито забороняли проводити обстеження призовника на ВЛК у лікарні селища Віньківці.

"На думку воєнкома у Віньковецькій лікарні занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому ТЦКашкики масово викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, а там без огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), - стверджує Бабчинський. 

Раніше ми писали про скандал із мобілізацією у Львові, де киянина силоміць доправили до ТЦК, провели медогляд, а на ранок уже відправили на полігон у сусідній області.

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Дата публікації
Перегляди
261
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