Скандал з ТЦК у Львові: з'явилося роз'яснення інциденту з працівниками онкологічного центру

Ранше в соцмережах ширилася інформація, що через дії працівників ТЦК робота онкоцентру призупинилася.

Інформацію про працівників ТЦК та СП, які забрали медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова та нібито паралізували роботу закладу, прокоментували у Львівському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також у самій медичній установі.

Про це йдеться у повідомленні Tvoemisto.tv із посиланням на коментар пресслужби медустанови.

"Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК для уточнення облікових даних. Проте центр не припинив своєї роботи та продовжує її у звичному режимі", - зазначили співробітники онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова.

Також коментар надали і у Львівському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що дійсно перевірили двох працівників Першого ТМО та виявили, що вони перебувають на обліку в іншому територіальному центрі комплектування, після чого їм вручили повістки по місцю реєстрації.

Наразі обидва працівники вже повернулись до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили місцевого жителя, який отримав повістку, проте майже рік ховався від мобілізації. Проте на суді він заявив, що готовий служити.

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