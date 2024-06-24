Скандал із Тищенком набирає обертів: що залишилося за кадром, нові подробиці

У Дніпрі охоронці нардепа напали на колишнього військового Дмитра Павлова, який гуляв з дитиною і дружиною. Ці відео облетіли Мережу і викликали бурю гніву в українців. На гучний скандал відреагував навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка. А тим часом сам нардеп записує щемливі відео. Що трапилося насправді, кого ще "засікли" на скандальних відео, як на інцидент реагують військові та пересічні українці? Як виправдовується Тищенко і що сказав Єрмак? Та чи вдасться Тищенку знову вийти сухим із води?

Читайте всі подробиці в ексклюзиві TSN.ua.

З чого розпочався скандал

Якщо ви раптом пропустили, чому спалахнув скандал – давайте згадувати разом. 20 червня, центр Дніпра. Невідомі в оливковій формі типу військової, в балаклавах і зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину.

На кадрах швидко впізнали чоловіка, на якого напали. Ним виявився Дмитро Павлов, ексвійськовий спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки. Цю інформацію підтвердили в самому Kraken, що є дуже важливим моментом, а от люди у військовій формі виявилися охороною одіозного народного депутата Миколи Тищенка. І як з'ясувалося згодом, за кілька годин до цього між Павловим, який гуляв з немовлям і дружиною в центрі міста, та Тищенком сталася суперечка. Сам нардеп записав відео, мовляв, до Дніпра приїхав "боротися" з шахрайством.

І звісно ж, у Тищенка знайшлися виправдання, чому його охорона напала на ексвійськового.

Виправдання Тищенка

Згодом Тищенко навіть опублікував відео суперечки між поліцейським та ексвійськовим. А після цього гордо заявив, що приїхав до Дніпра боротися з ботофермами, а військовий начебто йому завадив і, мовляв, через це конфлікт переріс у затримання. Дійсно, заламувати руки й одягати кайданки, якщо ви не правоохоронці, – звичайна справа, мабуть, входить теж до повноважень нардепа? А потім на додаток Тищенко почав кидатися звинуваченнями на адресу Павлова.

Ба більше, він так і не відповів, хто ті люди, які були з ним. Але заявив, що в нього, мовляв, "немає охорони".

Щось не сходиться

Та от починаючи від цього моменту є кілька величезних "але". По-перше, в поліції підтвердження цієї інформації досі не надали, як і того, що Тищенко приїхав до Дніпра героїчно боротися з ботофермами. А от за справу щодо силового затримання й резонансної сварки в поліції взялися. Зокрема там заявили, що відкрили одразу дві кримінальні справи за фактом утримання та побиття ексвійськового.

Одне відео зруйнувало всі "аргументи" нардепа

Та всі версії Тищенка вщент розбило інше відео, яке спливло в Мережі пізніше. Там чути, як Павлов підходить і запитує Тищенка, чому навколо нього люди зі зброєю та ще й у балаклавах, і знову ж таки, в оливковій формі ніби як військові. А далі було ще одне логічне запитання від ексвійськового: а чи стоять ці богатирі на обліку у військкоматі?

Запам’ятайте те, що сказав Тищенко: він працює в рамках ТСК в Дніпрі, це теж важливий момент. І саме після цього Тищенко та його "свита" почали фактично переслідувати Дмитра з дружиною і дитиною.

ТЦК "за викликом"

Згодом Тищенко навіть "викликав" ТЦК (ще одне запитання: а ТЦК за викликом нардепа виїжджає для перевірки документів?) Проте ексвійськовий показав свої документи.

Але втручатися в "замєс" почала ще одна персона – помічниця Тищенка, не менш цікава пані, як виявилося згодом. Вона хотіла на камеру зняти дані Павлова, той забороняв, і це зрозуміло, адже за спиною – служба в розвідці. Він вихопив у неї телефон, і хоча потім повернув, та звинуватила його у крадіжці. Все це, мовляв, і стало причиною затримання Павлова людьми, які далекі від правоохоронних органів і очевидно не мали права цього робити.

Та на цьому скандал не вщухає. Почет Тищенка продовжує переслідувати Павлова та заламувати йому руки попри те, що той іде з немовлям у візочку. І ці кадри промовисто говорять самі за себе.

Що відомо про поліцейського з відео

Тепер детальніше про всі "але", і їх багато. Поліцейський, який за командою "фас" Тищенка та його помічниці заламує руки Павлову та кричить, що так він чекає на приїзд слідчо-оперативної групи, яку викликали, мовляв, через крадіжку телефона – не з Дніпра, він приїхав з Києва разом із Тищенком. Заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок заявила, що чоловік на відео є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій. Водночас у поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенком і не брали участь у проведенні обшуків. Тож тепер триває і службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського, адже слідчі дії, в яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів і публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту, наголосили в поліції.

Що відомо про помічницю Тищенка

А тепер про заявницю, яка з телефоном у руках кричала, що у неї вкрали телефон. Це – Евеліна Андрієвська, вона працює з Тищенком ще від часів, коли той не сунув носа в політику, а займався ресторанами. Судячи з соцмереж, Евеліна працює з Миколою Тищенком, якого вважає "найкрутішим босом на світі" та "сильним лідером", щонайменше від 2017 року. Починала вона в його ресторані. І є кілька цікавих фактів про Евеліну, які знати не завадить. Наприклад, ще від 2023 року пані перебуває в базі "Миротворець". Її туди внесли за участь у спробах легалізації окупації АР Крим, заперечення російської агресії та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. У базі вказана її донецька адреса. Вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів та їздила на концерт Григорія Лепса, який підтримує Путіна. Раніше ЗМІ писали, що дівчина відвідувала окупований Крим і 2018-го. Сама Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася в Києві і отримала 4 дипломи, чим дуже хизується у своєму Instagram. Під час навчання у своєму першому виші – Київському торгово-економічному університеті – боролася за звання "міс", але стала лише віцеміс. Та то нічого, є в цій сімейці панночка, яка звання "міс" таки завоювала. В лютому цього року Евеліна отримала диплом спеціаліста з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою "Парламентаризм і парламентська діяльність" університету імені Шевченка.

Чиєю сестрою виявилася Евеліна

А от щодо титулу "міс", то як повідомляє "Інформатор Україна", Евеліна, вірогідно, є родичкою самопроголошеної "королеви днр" Аліни Андрієвської. Вона теж з Донецька, носить те саме прізвище, а 2015 року викладала в Instagram допис, присвячений "жінці-легенді". І це було б дивно не помітити таку схожість.

У "свиті" Тищенка є й ОПЗЖ

Крім того, на відео впізнали ще одного фігуранта скандалу – чоловік, який намагався закрити своє обличчя балаклавою, може бути депутатом від ОПЗЖ Сергієм Савченком. Про це, зокрема, у своєму телеграм-каналі заявив військовослужбовець Євген Карась. Чим далі, тим більше все стає на свої місця.

Єрмак "відхрестився" від кума-Тищенка

Що ми маємо? Українці гуртом стають на захист ексвійськового. Відхрестився від Тищенка навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак, який визнав, що хрестив його сина, але заявив, що давно не розуміє вчинків кума-нардепа:

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно – хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата".

Очільник МВС не змовчав

Напад на добровольця у Дніпрі прокоментував і очільник МВС Клименко, який зазначив, що Павлов у нормальному стані, та пообіцяв, що винні будуть покарані:

"Було відкрито два кримінальні провадження: завдавання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Всі, хто причетний до скоєння цього злочину (незалежно від статусу), має понести відповідне й заслужене покарання".

Що не так з ТСК, в рамках якої Тищенко проводив слідчі дії

Але для поліції є ще один факт, який добре було б перевірити та розповісти про результати. Головний редактор Руху ЧЕСНО Олександр Саліженко в інтерв'ю Radio NV влучно підмітив, що ТСК, в рамках якої начебто працював Тищенко у Дніпрі, насправді вже давно немає:

"До речі, цікавий нюанс. Він був у Дніпрі, і ця подія начебто була в межах діяльності ТСК Верховної Ради щодо колцентрів. Але хочу звернути увагу, що ця ТСК створювалася на рік і вже не існує. Ба більше, Тищенко до цієї ТСК ніколи не входив. Там були не менш одіозні нардепи – Артем Дмитрук, Олександр Куницький. І декілька місяців тому була подібна ситуація, але в Києві, коли також в одному з бізнес-центрів, в якому розміщувався колцентр, була бійка за участі нардепів та охоронця, військовослужбовця. І вона, на жаль, нічим не закінчилася. І ми бачимо, що це триваєя, але вже за участі Тищенка. Хоча до цієї ТСК він стосунку жодного не мав. Звісно, позитивним є те, що є публічна комунікація з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він на це відреагував. Це, звісно, добре. Але мені здається, і держава, і суспільство вже досягли іншого рівня, крім публічних заяв, повідомлень і роз’яснень, мають бути якісь конкретні наслідки".

Тищенко продовжує

Тож питання: в рамках яких слідчих дій Тищенко приїхав до Дніпра "боротися" з ботофермами? Але нардеп навіть після цього не полишав надій відбілитися від скандалу і зробив низку заяв, зокрема про результати роботи його команди:

"В четвер було зупинено шахрайську діяльність найбільшого колцентру в Україні. Під час обшуку шахрайського офісу правоохоронцями було вилучено: більше 400 комп’ютерів, близько 400 навушників, сервери, тисячі українських сім-карт (щоб шахраї телефонували на українські номери), більше 700 мобільних телефонів. А ви й далі можете вестися на проплачені телеграм-канали. Проте завдяки особисто мені та моїй команді сьогодні цей шахрайський колцентр не тероризує вас! Не дякуйте".

Та ми й не збиралися. Але Тищенко згадав й кар'єру на телебаченні і записав на додаток відеозвіт про роботу та як він викриває місцевий криміналітет.

Ще один з моментів. Ви чули, як на відео Тищенко називає Павлова колишнім бійцем "Кракена"? А перед цим як кричав, що Павлов то не був у "Кракені", то був там фельдшером.

Що кажуть у спецпідрозділі

Але ж ви пам’ятаєте, що одразу після скандалу, ще 20 червня, у “Кракені” підтвердили, що Павлов – їхній колишній боєць, і що вони теж стежитимуть за слідством. Згодом Тищенко переграв пісню і почав звинувачувати Павлова, що той пішов зі служби за сімейними обставинами.

Що відомо про Дмитра Павлова

Крім цього, Тищенко примудрився назвати Павлова “російським агентом”, хоча хто тут ще російський агент, варто розібратися. Проте на відміну від Тищенка та його лакшері життя, Павлов – дніпрянин, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ. Службу проходив у спецпідрозділі Kraken. Також був активним учасником Євромайдану в Дніпрі. За свої проукраїнські погляди був побитий "тітушками" та потрапив до реанімації. І саме цю людину Тищенко називає "російським агентом", не знаючи, як ще виправдати дії своїх охоронців. Але всього цього Тищенкові замало. 24 червня він опублікував чергове відеозвернення, мовляв, продовжить боротися за "правду"... свою правду.

Жорін запросив Тищенка до бригади

А щоб легше було виступати на публіку, екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін запросив нардепів, зокрема одіозного Миколу Тищенка, чиї охоронці напередодні побили військового у Дніпрі, та "любителів військового одягу" до підрозділу:

"Вважаю, що використання військової форми х*** знає ким має каратися щонайменше високими штрафами!Охоронці Колі Тищенка та інших "дуже важливих" персон, псевдовійськові на ЛГБТшних парадах, нардепи, які не мають жодного стосунку до армії – всі натягують на себе військову форму. Відповідь на запитання навіщо – очевидна, всі ці не дуже порядні люди хочуть примазатися до категорії військових, надавши більшого значення собі та своїй діяльності, тим самим дискредитуючи військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну. Неодноразово публічно навіть запрошував тих же нардепів – любителів військового одягу – до підрозділу. П**дуйте на фронт і там носіть його скільки завгодно”.

Чому Тищенко досі нардеп? Скандалів "море"

Ну й з усього цього випливає запитання: а чому Тищенко й досі собі все дозволяє і попри чи не рекордну кількість скандалів, він "безсмертний" чи що? Чи межа таки є? І ще цікаво, чому досі Тищенко такий сміливий? Сам би він навряд чи ризикував сувати носа в подібні скандали. Адже давайте коротко і по суті пригадаємо інші фейли Тищенка: крім ганебної історії з побиттям військового охоронцями Тищенка у Дніпрі, людям варто нагадати про поїздку нардепа до Таїланду на "зустріч з виборцями". В розпал повномасштабного вторгнення. І не можемо не нагадати, що Тищенко був одним з небагатьох депутатів, які голосували проти відкриття декларацій посадовців. Крім того, офіційно колишня дружина Тищенка подарувала йому 12,6 млн грн. Втім, судячи з розслідування журналістів, ексдружина нардепа не така вже й колишня. Що це за гроші – незрозуміло, зате очевидно, що нардеп розбудовує в Ужгороді невелику бізнес-імперію. Зокрема, з Тищенком та його оточенням пов'язують апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п’ятизірковий парк-готель. Також можна пригадати сумнівні голосування Тищенка в парламенті, зокрема голосування за фейкове зняття недоторканності, через що Тищенка просто так ніхто не може затримати. Крім того, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк нагадав, що Тищенко був єдиним нардепом, хто відкрито став на захист заступника генпрокурора Дмитра Вербицького після скандалу. Нагадаємо, дівчина Вербицького цього року обзавелася елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень:

"Цікавий момент. Він єдиний, хто прямо відкрито встав на захист генпрокурора і Вербицького. Вийшло правда, мʼяко кажучи, так собі, але як ви думаєте, чи бувають такі співпадіння? Цікаво, така любов до прокурора автоматично гарантує безкарність?".

Ну й українці були б не українцями, якби не настрочили мемів про "Колю-катлєту", як у народі називають Тищенка. Його порівняли і з його колишнім колегою Іллею Кивою, і уявили, який вигляд міг би мати Тищенко на фронті. Є і привіт від військових.

Словом, нова хвиля слави прийшла, звідки не чекали. Тищенкові навіть присвячують пісні, зокрема відомий українській співак Коля Сєрга ​​опублікував відео, на якому він грає на гітарі та співає про "одного казкового супергероя, якого ми всі недооцінили".

І на цій прекрасній ноті давайте дружно запитаємо: скільки ще Тищенко "чудитиме"? Скільки ще Тищенко буде ганьбити країну та виходити сухим із води, і коли врешті-решт він втратить мандат, про що кричить уже вся країна?!

Скандал з Тищенком! Нардеп пояснив причини побиття військового в Дніпрі!

Нагадаємо, як наголосив представник "Слуги народу" Олександр Качура, Тищенко є позафракційним депутатом, його раніше виключили з фракції партії "Слуга народу". Водночас для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього 7 підстав.

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