Скандал з Третьою штурмовою на Тернопільщині: місцевий активіст розповів деталі "рекету"

Затримання військових-мародерів на Тернопільщині / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

Група військових, які катували та грабували людей на Тернопільщині, може бути з Третьої штурмової бригади.

Про це розповів місцевий громадський активіст Роман Довбенко у своєму Facebook.

Він підтвердив, що військовослужбовців цієї бригади залучили до мобілізаційних заходів на території Тернопільської області, але частина з них почала діяти всупереч закону.

«Як багатьом уже відомо, десь протягом місяця у нашій (Тернопільській — Ред.) області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Не можна стверджувати, що в цій бригаді служать непорядні хлопці. Я особисто знаю багатьох дуже порядних хлопців, які роблять правильну роботу під час війни. Але багато з тих, хто зараз в області, почали займатися дуже неправильними справами. Вони стали „чудити“ і займатися відвертим беззаконням», — каже активіст.

За його словами, бійці «трійки» замість мобілізаційних заходів та оповіщення населення відбирали автомобілі у цивільних, утримували хлопців у підвалах і вимагали гроші, щоб їх не мобілізували.

«Нещодавно навіть облили одного чоловіка займистою рідиною та змусили бігати голим навколо машини. Вони дуже багато нехороших справ робили», — розповів Роман Довбенко.

Нагадаємо, днями Тернопіль сколихнув скандал — у місті спалахнула бійка між цивільними та людьми у військовій формі й балаклавах, які хотіли мобілізувати тренера місцевої футбольної команди. Місцеві ЗМІ писали, що це був не ТЦК, а представники «однієї з бригад». У Мережі писали, що йдеться саме про Третю штурмову.

Тернопільський обласний ТЦК вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Назву підрозділів не вказували.

«Це стовідсотково були не військовослужбовці ТЦК. Проводилися рекрутингові заходи військовими частинами. Щодо правомірності їхніх дій проводиться перевірка», — повідомили ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані всі ТЦК країни.

Сьогодні поліція Тернопільщини повідомила про затримання групи військових, які незаконно позбавляли волі людей, катували, вимагали гроші та відбирали майно. До якого підрозділу вони належали — не уточнювалося.

Третя штурмова бригада своєю чергою прямо не визнала, що це — її бійці, але запевнила, що «відкрита до співпраці з правоохоронцями».