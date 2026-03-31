Скандал з ТЦК на Вінниччині: побите авто та задуті балончиком жінки

Працівники ТЦК

У селі Сосонка на Вінниччині стався масовий конфлікт між місцевими жителями та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для врегулювання ситуації на місце події прибули близько 20 правоохоронців.

Староста села Микола Демченко прокоментував ситуацію для «Суспільне».

Подробиці конфлікту з військовими ТЦК у Сосонці

Староста села Микола Демченко повідомив, що на момент його приїзду близько 18:30 на місці зібралося вже майже 80 осіб. За його словами, ситуація була критичною, і поліція втрутилася, аби запобігти масовій бійці.

«З чого усе розпочалося, в мене інформації немає. Зійшлася громада, сварилися із представниками ТЦК, які були з автомобілем. Поліція усіх зупиняла, щоб не було бійки. Загалом приїхали близько двадцяти правоохоронців. Люди розповіли, що працівники ТЦК задули балончиками двох жінок — одна пенсійного віку, інша молодша. Вони дали свідчення поліції», — розповів Микола Демченко.

За словами старости, конфлікт завершився близько 21:00, коли поліцейські вивезли військових з місця події.

«Усе закінчилося тим, що поліцейські затримали хлопців з ТЦК і забрали у своїх автомобілях. Потім приїхав евакуатор, завантажив їхнє авто і забрав, ймовірно, на штрафмайданчик. Людей не затримували», — зазначив староста.

Позиція Вінницького обласного ТЦК та СП

У відомстві виклали іншу версію подій, назвавши інцидент нападом цивільних осіб на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. За даними ТЦК, конфлікт спровокувала агресія місцевих жителів.

«Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП і представниками поліції було помічено громадянина, який, побачивши військовослужбовців, вдався до спроби втечі. В той самий час із приватного домоволодіння вийшов чоловік та цілеспрямовано кинув камінь, поціливши у службовий транспорт, внаслідок чого було вибито скло», — зауважили військові ТЦК.

За версією військових, до цього чоловіка долучилися інші особи, які вчиняли галас та намагалися застосувати фізичну силу до групи оповіщення. Крім того, у ТЦК заявили про спроби пошкодити їхнє авто та ігнорування людьми заборони на перешкоджання мобілізації. Станом на зараз правоохоронці та військові з’ясовують, чи є серед особового складу ТЦК потерпілі.

У ТЦК також підкреслили, що ситуацією скористалися невстановлені особи для «нагнітання обстановки та поширення деструктивних меседжів країни-агресора». У відомстві наголосили, що дії учасників нападу підпадають під ознаки тяжких злочинів Кримінального кодексу України.

У Нацполіції області підтвердили свою присутність на місці інциденту. Правоохоронці забезпечували охорону громадського порядку та проводили роз’яснювальну роботу, аби не допустити подальшої ескалації. Станом на 21:00 натовп розійшовся, наразі триває встановлення всіх обставин події.

