Скандал з ТЦК у Тернополі: чоловік з переломом, поліція відкрила провадження (відео)

Впав сам чи побили: мобілізація в Тернополі закінчилася відкритим переломом / © Труха

У Тернополі — черговий скандал під час мобілізації. Після спілкування з представниками ТЦК 32-річного чоловіка забрали до лікарні з переломом ноги.

Що кажуть сторони конфлікту, з’ясовував ТСН.ua.

Місцеві ЗМІ та пабліки стверджують, що чоловіка жорстоко побили

У Мережі поширилося відео, як посеред вулиці на асфальті лежить чоловік без одягу та в крові.

«Вони увірвалися на приватну територію, напали на постраждалого та втекли, залишивши людину в крові», — передає слова підписника паблік «Труха Тернопіль».

За інформацією видання «Новини Тернопіль 20 хвилин», до Тернополя нібито знову заїхали з іншої області для проведення мобілізаційних заходів.

«У чоловіка відкритий перелом ноги, багато крові. Його били металевою трубою», — переповідає видання слова Олександра (ім’я змінено — прим. ред), який став свідком події.

Відео, на якому чоловік без одягу лежить, відправили виданню читачі. На кадрах зокрема чути, як чоловік у військовій формі підійшов до автора відео та з погрозами вимагав припинити знімання, мовляв, військових знімати заборонено.

Дата публікації 19:17, 08.04.26 Кількість переглядів 24 Скандал з ТЦК у Тернополі: чоловік з переломом, поліція відкрила провадження

Що кажуть у поліції

У тернопільській поліції підтвердили, що отримали повідомлення від медиків про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями доправлено 32-річного жителя обласного центру.

Попередньо у потерпілого діагностовано перелом ноги. За словами чоловіка, травми він дістав на вулиці Сахарова.

«Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події», — йдеться в повідомленні.

Реакція ТЦК

Тернопільський обласний ТЦК та СП запевняє, що їхні військові абсолютно невинуваті, а чоловік нібито просто впав і зламав ногу.

У ТЦК стверджують, що підійшли до чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Проте він під час спілкування «почав поводитися агресивно, застосував газовий балончик щодо військовослужбовців та намагався втекти».

«Під час втечі він втратив рівновагу та дістав травму. Військовослужбовці запропонували надати медичну допомогу, однак він від неї відмовився», — стверджують у ТЦК.

За інформацією військкомату, цей громадянин був призваний на військову службу 17 січня 2026 року до однієї з військових частин ЗСУ та перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Раніше ми писали, чи може працівник ТЦК застосувати зброю під час мобілізації.