Скандал з укріпленнями отримав "нове дихання": Арестович та Безугла розкритикували дії Генштабу

Так, скандал із будівництвом фортифікацій на кордоні прокоментував ексрадник ОПУ Олексій Арестович та скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вони жорстко розкритикували дії Генштабу.

Про це вони написали у своїх соціальних мережах.

Так, Арестович виклав короткий допис про будівництво фортифікацій, який доповнив скриншотами зі ЗМІ.

"Ще одна таємниця розкрита", – написав він.

Арестович розкритикував будівництво фортифікацій

Своєю чергою Безугла нагадала, що генерал Сирський відповідав за Харківську область з літа 2022 під керівництвом генерала Залужного, а з лютого 2024 під керівництвом генерала Сирського відповідає генерал Содоль, якому генерал Сирський дав поставити "своїх" на ділянки фронту: Галушкіна, Луценка, Соколова, Паласа та інших. Вона наголосила: за ці два роки жодні фортифікації на кордоні Харківщини не готові. Натомість росіяни обладнують все "тут і зараз".

"Наш генералітет хворіє на поразку. Ідіть! Не обманюйте Президента. Звільніть місце новим командирам. Розблокуйте нашу перемогу. Без вас. Прошу, будьте патріотами – ідіть. Ви дуже і дуже замінні. Час сплинув. І заберіть свій совок. На дачі копати", – зазначила вона.

Безугла розкритикувала будівництво фортифікацій

Як підсумувала нардепка, вона ще не зауважувала про Бахмут, Соледар та Кремінну. Натякнула на проблеми з логістикою, навчанням і тд.

Нагадаємо, Умєров відповів, чи здатна Україна запобігти новим проривам фронту з боку російської армії.

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