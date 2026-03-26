Скандал з верифікацією Monobank: адвокатка зробила заяву про експертизу з прапором РФ

Прапор РФ / © iStock

Адвокатка клієнтки Monobank Карини Кольб, фото з відеоверифікації якої викликало гучний скандал через нібито російський прапор, зробила заяву з приводу проведеної державної експертизи.

У коментарі hromadske Анастасія Бурковська, яка представляє інтереси клієнтки, обурилася тим, що Monobank вдруге поширив конфіденційну інформацію.

За її словами, представники банку досі не виходили на контакт із захисниками Карини та не надали будь-які матеріали щодо проведеної експертизи.

«Говорити про існування чи зміст такої експертизи наразі передчасно. Для її оцінки необхідно розуміти, які питання ставилися експерту та які матеріали досліджувалися — повний відеозапис чи лише окремий фрагмент, як зазначено в публікації», — сказала адвокатка.

Адвокатка стверджує, що Карина здивована заявами Monobank та заперечує присутність на відеозаписі російського прапора.

«Крім того, виникає питання до банку, на якій підставі ними вкотре поширено інформацію, що становить конфіденційну інформацію щодо клієнта та банківську таємницю. Адже згоди на її поширення Кариною не надавалось», — підсумувала Анастасія Бурковська.

Раніше юрист, який представляє інтереси банку, повідомив про проведену державну експертизу. За його словами, начебто встановдено, що прапор на тлі якого проходила верифікацію Карина Кольб, має ознаки символіки Російської Федерації.

Після отримання результатів експертизи банк передав інформацію до Служби безпеки України та продовжує взаємодію з Національним банком.

Скандал із Monobank

Нагадаємо, скандал був спричинений тим, що співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив фото клієнтки, зроблене під час відеоідентифікації, і заявив про відмову в обслуговуванні через підозру у проросійській позиції.

Сама дівчина у відповідь стверджувала, що на зображенні був прапор Словенії, а не Росії.