Скандал з військовими "Асгарду": Дмітрієв назвав скаргу "інформаційною атакою" 

Після звинувачення керівника проєкту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва військовими підрозділу "Асгард" у неприпустимій поведінці стосовно бійців, командування розпочало службове розслідування інциденту. Сам Дмітрієв стверджує, що став ціллю інформаційної атаки, а також наголошує, що приховати правду не вдасться.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

Дмітрієв пояснив, що звинувачення у "незаконному та самовільному" проникненні на режимний військовий об'єкт є безпідставними, адже він має доступ на велику кількість різних об'єктів, тому що "є працівником ЗСУ, хоча й без погонів". Ба більше, у приміщенні, де нібито стався конфлікт, не зберігається зброя та техніка, як стверджують бійці "Асгарду".

"Цей об'єкт, який фігурує, – це приватна територія, яка була надана власником для користування. Там не зберігається зброя, це звичайне побутове приміщення. Ми сиділи за обіднім столом, я їв бутерброд", – пояснив Дмітрієв.

Щодо звинувачень у спробі віддавати військовим накази керівник проєкту "ОЧІ" зазначив, що є свідки, які спростовують заяви бійців "Асгарду", а з Чехом, який став ініціатором скарги командуванню, він взагалі бачився лише один раз – у серпні 2023 року.

"Стосовно бойових наказів – це взагалі смішно. Уявіть собі військових, які виконують наказ від людини, яка не може їм його дати, й вони не зобов'язані його виконувати. Люди, які були свідками мого візиту до цього побутового приміщення, одразу звернулись і сказали, що це дурня", – наголосив Дмітрієв.

Він також прокоментував аудіозапис, на якому він нібито лається з Чехом з використанням нецензурних слів. За словами Дмітрієва, запис проаналізували звукорежисери й виявили "технічні склейки", тобто так званий доказ "приниження гідності військових" виявився нарізкою слів Дмітрієва "з побутової розмови з конкретною особою, яка поводила себе некоректно".

"Його ім'я Вадим. Він на одному з кліпів, який використовували для дискредитації мене, був присутній. Мене роздратувало, що він не давав нормально завершити розмову, яка стосувалась комплектації майстерні (стосовно дронів). Я сказав: "Май совість". Але це не образа, я ніколи не перетинаю червону лінію", – зазначив він.

Олександр Дмітрієв підтвердив, що у тій розмові, з якої нарізали "компромат", використовував нецензурну лексику і перепросив за лайливі слова.

Нагадаємо, бійці підрозділу "Асгард" звинуватили у приниженні гідності військових радника командувача Павлюка. Бійці вимагають від Дмітрієва публічного вибачення, який своєю чергою звинувачення заперечує.

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