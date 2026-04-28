Скандал з голодними бійцями з 14-ї ОМБр: у Міноборони зробили заяву

Голодні та виснажені бійці з 14-ї ОМБр / © ТСН

Реклама

Міноборони та Генштаб перевіряють, як доставляють їжу на фронт, адже на далекі позиції продукти доходили не завжди. Командири мають усе виправити до 20 травня. Тих, хто приховуватиме проблеми або звітуватиме неправду, покарають.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Кадрові рішення та розслідування у бригадах

У відомстві зазначили, що випадки дефіциту продовольства зафіксували у 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр та 108-й ОБр ТрО. Окрему увагу приділили ситуації у 14-й окремій механізованій бригаді. Наразі там працює комісія Сухопутних військ. За результатами попередньої перевірки командира бригади знято з посади, а винуватці нестимуть відповідальність.

Реклама

«Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання», — наголосили у відомстві.

Що наказав Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський видав наказ командувачам угруповань і корпусів провести повну інспекцію забезпечення військових на фронті. Термін виконання перевірки — до 20 травня.

«Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки», — резюмували в Міноборони.

Зазначається, що основна мета цих заходів — налагодити безперебійне постачання на найбільш віддалені позиції та забезпечити прозору систему звітності у військах.

Реклама

Скандал з виснаженими бійцями з 14-ї ОМБр — що відомо

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захисники з 14-ї ОМБр, деякі з яких перебувають на позиціях уже рік, пили дощову воду та непритомніли від голоду. Їхні рідні та небайдужі українці перервали мовчання, щоб врятувати бійців.

На оприлюднених світлинах були зафіксовані троє чоловіків із вкрай виснаженим виглядом: тіла дуже худі, помітно виступають ребра, ключиці та кістки.

Рідні деяких бійців 14-ї ОМБр записали відеозвернення та оприлюднили його в Мережі, закликаючи допомогти їхнім чоловікам. Дружина одного з військових Анастасія С. розповіла ТСН.ua, що її чоловік воює від 26 лютого 2022 року і вже дев’ятий місяць перебуває на позиціях, тоді як інші військові — по 9, 10 і навіть 12 місяців.

Після появи інформації про критичну ситуацію у бригаді Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади попереднього командира 14-ї ОМБр, а також звільнення і пониження у посаді командира 10-го армійського корпусу.

Реклама

Новини партнерів