Скандал з затриманням ексбойового медика Замрія в ТЦК: відомі результати перевірки

Роман Замрій разом з Валерієм Залужним / © із соцмереж

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У діях працівників ТЦК, які затримали колишнього бойового медика Романа Замрія порушень не виявили

Про це повідомив речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський, передає «Суспільне».

Речник запевнив, що після гучного скандалу з затриманням колишнього бойового медика Романа Замрія, який порівняв утримання в ТЦК з російським полоном, провелу службову перевірку. Її проводили обласний ТЦК та Військова служба правопорядку. Проте порушень не виявили, запевняє Домбровський.

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За його словами, службову перевірку проводили за фактом мобілізації Романа Замрія: від перевірки військово-облікових документів групою мобільного оповіщення та перебування на пункті збору до відправлення на проходження базової військової підготовки (БЗВП) чи до військової частини.

«Ні в умовах його проживання, ні харчування, ні розміщення, ні щодо соціально-побутових питань і всього, що стосується процесу мобілізації, за результатами службових перевірок порушень не було виявлено», — каже речник ОК «Захід».

Він додав, що матеріали перевірок скерували правоохоронцям, які також проводять розслідування.

«Якщо вони теж нічого не виявлять, то тут вже буде „залізно“, що порушень немає. Якщо з’ясують, що цей факт буде виведений на конкретних осіб, то ми будемо реагувати відповідно до закону. Матеріали будуть скеровані до суду, і тільки суд скаже остаточно — винен чи не винен», — каже речник.

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Також Домбровський зауважив, що Замрій сам не оновив вчасно військово-облікові документи.

Нагадаємо, що 7 червня військовий медик з Хмельниччини і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК і намалися мобілізувати. Він поскаржився, що мобілізованим не давали їсти і пити, а деяких навіть били.

У пресслужбі Чернівецького ОТЦК заперечили будь-які протиправні дії і заявили, що права на відстрочку він не мав.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець закликав до розслідування інциденту з утриманням працівниками ТЦК Романа Замрія.

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Пізніше стало відомо, що працівників ТЦК з Буковини, які брали участь у затриманні та утриманні колишнього бойового медика Романа Замрія, не відсторонили.