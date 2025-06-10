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Скандал з затриманням медика Замрія: у Сухопутних військах прокоментували
У Збройних силах України триває службова перевірка дій представників Чернівецького ТЦК щодо бойового медика Романа Замрія.
Військова служба правопорядку планує завершити перевірку щодо дій працівників Чернівецького ТЦК та СП стосовно колишнього бойового медика Романа Замрія протягом 5–10 днів.
Про це в етері Радіо Свобода повідомив начальник Управління комунікацій Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
За його словами, наразі триває робота комісії, яка проводить опитування учасників інциденту, збирає й узагальнює дані. На основі цього буде сформовано остаточний висновок.
«Військовослужбовцям та керівництву ТЦК потрібно переглянути свої дії, зробити „перезавантаження“ у стосунках з військовозобов’язаними та відшукати в собі трішки розуміння, більше людяності щодо своїх співвітчизників. Мають шукати людяність ті військовослужбовці, які допустили ті події, про які написав пан Роман», — сказав Саранцев.
Він також зазначив, що громадяни, своєю чергою, повинні з більшим розумінням ставитися до питань мобілізації.
Представник Сухопутних військ наголосив, що в конфліктних ситуаціях самі працівники ТЦК часто залишаються беззахисними та зазнають нападів.
«Хотілося б стати на захист і тих військовослужбовців, яких подекуди і б’ють [під час виконання їхніх обов’язків], і наносять їм каліцтва. Давайте захищати обидві сторони», — закликав Саранцев.
Він також додав, що лише за минулий тиждень щонайменше двоє військовослужбовців отримали травми під час проведення заходів оповіщення.
Раніше повідомлялося, що працівників ТЦК з Буковини, які брали участь у силовому затриманні та утриманні колишнього бойового медика Романа Замрія, не відсторонили.
Ми раніше інформували, що 7 червня, військовий медик з Хмельниччини і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК і намалися мобілізувати.