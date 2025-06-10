Скандал з затриманням медика Замрія: у Сухопутних військах прокоментували

Медик Роман Замрій

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Військова служба правопорядку планує завершити перевірку щодо дій працівників Чернівецького ТЦК та СП стосовно колишнього бойового медика Романа Замрія протягом 5–10 днів.

Про це в етері Радіо Свобода повідомив начальник Управління комунікацій Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, наразі триває робота комісії, яка проводить опитування учасників інциденту, збирає й узагальнює дані. На основі цього буде сформовано остаточний висновок.

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«Військовослужбовцям та керівництву ТЦК потрібно переглянути свої дії, зробити „перезавантаження“ у стосунках з військовозобов’язаними та відшукати в собі трішки розуміння, більше людяності щодо своїх співвітчизників. Мають шукати людяність ті військовослужбовці, які допустили ті події, про які написав пан Роман», — сказав Саранцев.

Він також зазначив, що громадяни, своєю чергою, повинні з більшим розумінням ставитися до питань мобілізації.

Представник Сухопутних військ наголосив, що в конфліктних ситуаціях самі працівники ТЦК часто залишаються беззахисними та зазнають нападів.

«Хотілося б стати на захист і тих військовослужбовців, яких подекуди і б’ють [під час виконання їхніх обов’язків], і наносять їм каліцтва. Давайте захищати обидві сторони», — закликав Саранцев.

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Він також додав, що лише за минулий тиждень щонайменше двоє військовослужбовців отримали травми під час проведення заходів оповіщення.

Раніше повідомлялося, що працівників ТЦК з Буковини, які брали участь у силовому затриманні та утриманні колишнього бойового медика Романа Замрія, не відсторонили.

Ми раніше інформували, що 7 червня, військовий медик з Хмельниччини і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК і намалися мобілізувати.