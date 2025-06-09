Скандал з затриманням медика Замрія в ТЦК: відсторонених досі немає

Роман Замрій

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Працівників ТЦК з Буковини, які брали участь у силовому затриманні та утриманні колишнього бойового медика Романа Замрія, не відсторонили.

Про це заявив речник оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський, передає «Радіо Свобода».

«Відсторонювати від виконання службово обовязків — це прерогатива керівництва. Якщо є явні ознаки злочину або явні ознаки того, що посадова особа може впливати на хід службового розслідування. … Наразі такого немає, тому що цим займається незалежна комісія, яка з’ясовує факти. Я думаю, що найближчим часом всі обставини будуть озвучені», — заявив Домбровський.

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Попередні заяви Романа Замрія працівників ТЦК в тому, що мобілізовані тривалий час не мали доступ до їжі та води, Домбровський не підтверджує і не спростовує, бо зараз триває службове розслідування.

«Якщо за результатами буде з’ясовано, що в цьому моменті було правопорушення, то відповідні посадові особи будуть притягнуті до відповідальності», — повідомив він.

Новий коментар Романа Замрія

Роман Замрій розповів, що був мобілізований уп’яте та має кілька причин відтермінування від військової служби.

«Це моє п’яте повернення у військо. У мене було три причини (він не уточнив, які саме — Ред.) для відтермінування. Чомусь всі зосередились лиш на одній, а всі інші проігнорували. Для того, щоб розібратися з іншими мені потрібен був час, і я мав продемонструвати докази. Я ніколи не стверджував, що я був три дні без води їжі. Тільки я говорив, ще був три дні, був певний час без води і певний час без їжі. Телефон забрали, мені дали змогу зателефонувати, буквально на хвилинку-півтори, після чого телефон знову забрали. За цю хвилинку я повідомив своїй сестрі і воєнкому свого міста [де я]», — сказав Замрій.

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Він заявив, що наразі не має претензій до ТЦК, бо не хоче шкодити мобілізації. Проте все залежить від розслідування та його висновків.

«До того часу, поки в нас триває діалог, і ми намагаємось це змінити. Претензії будуть від того моменту, коли мені скажуть: „Ми все робимо вірно, так як було, так і буде. Ми не будемо це змінювати“. Тоді з’являться претензії. На даний момент у мене є пропозиції і мені здається, що оскільки мене намагаються послухати, то є шанс, що ми з цього вийдемо з сильнішою нацією і не буде конфлікту всередині, принаймні зараз, поки в нас триває війна, я би цього не хотів», — пояснив Замрій.

Нагадаємо, що у суботу, 7 червня, військовий медик з Хмельниччини і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК і намалися мобілізувати. Він поскаржився, що мобілізованим не давали їсти і пити, а деяких навіть били.

У пресслужбі Чернівецького ОТЦК заперечують будь-які протиправні дії і запевняють, що права на відстрочку він не мав.

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Згодом Замрій сам визнав, що не оновив вчасно документи.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець закликав до розслідування інциденту з утриманням працівниками ТЦК Романа Замрія.