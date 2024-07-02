Скандал за скандалом: Микола "Котлета" Тищенко знову "зашкварився"

"Ексслуга народу" майже рік ходив із "перевірками" від неіснуючої ТСК. Ба більше, Тищенко ще й повідомляв про це громадськість. Відповідні пости з інформацією про "бурхливу" діяльність Тищенка і Ко регулярно з’являлися у його соціальних мережах.

До кого навідувався Тищенко та що "перевіряв" – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Неіснуюча ТСК Тищенка

Народний депутат Микола Тищенко майже рік проводив перевірки різних установ від тимчасової слідчої комісії (ТСК) з вирубки лісів "Нацресурс" навіть після того, як вона припинила свою роботу. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

Все почалося ще у жовтні 2022 року. Тоді Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії "Нацресурс", яка згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Державних агентств лісових і водних ресурсів та Держекоінспекції. В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

Однак на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Проте навіть після цього народний обранець продовжував навідуватися з перевірками до різних установ під виглядом діяльності тимчасової слідчої комісії. Про це він активно розповідав і на своїх сторінках у соцмережах. Варто зазначити, що члени ТСК, показавши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це, вже не бувши офіційно членом жодної комісії. Наступні відео з’явилися у телеграм-каналі Тищенка вже у липні 2023 року.

Куди ж без ботоферм і колцентрів

Нардеп регулярно повідомляв, що викриває ботоферми по всій країні. Тищенко стверджував, що всю інформацію він дізнається зі звернень громадян у ТСК “Нацресурс”. Ба більше, протягом року нардеп регулярно писав про викриття не тільки ботоферм, але й колцентрів в різних містах України в рамках роботи давно неіснуючої ТСК із вирубки лісів. Прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також і про перевірки об’єктів інфраструктури.

Скандал з Тищенком у Дніпрі

Нагадаю, що під пильне око суспільства нардеп потрапив нещодавно. У мережі спливло відео, де двоє людей у камуфляжі із супроводу нардепа просто посеред вулиці затримують чоловіка у цивільному. Тищенко заявляв, що конфлікт у Дніпрі виник "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм". 20 червня, центр Дніпра. Невідомі в оливковій формі, типу військової, у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, ексвійськовий спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки. Натомість Тищенко заявив, що військовий "кришує" ботоферми й заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко, до слова, не має повноважень проводити. Ба більше, нардеп приховав один момент, а саме те, що Павлов на псевдо "Син" просто запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі, в балаклавах та зі зброєю.

Цього разу українці – лихі як ніколи, й масово стали вимагати позбавити Тищенка депутатського мандата і гнати його з Ради. Небайдужі створили на сайті Ради петицію, а тим часом ДБР навідалося до нардепа з обшуками, вручило підозру за утримання й побиття ексвійськового, ну й показало “скромні” статки нардепа. А Тищенко, в свою чергу, чомусь розбив свій телефон. Невже фото не хотів показувати?

Притула про скандал з Тищенком

Суд відправив Тищенка під домашній арешт. А я нагадаю, що скандальний шлейф за Тищенком тягнеться давно, але лише зараз всі почали реагувати на витівки нардепа. Прізвище Тищенка, колись судді "Мастер шефу" та "Ревізора", вже давно асоціюється зі скандалами. Ставши нардепом, Тищенко не може прожити без халеп. В свою чергу, волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула також висловився про скандал з нардепом Миколою Тищенком після побиття його охоронцями колишнього військового у Дніпрі. Притула заявив, що його колишній колега навіть не розуміє абсурдності своїх дій.

"Стосовно Тищенка – це питання насправді до парламенту. Давайте так: є очевидні речі: Коля – долб***б, це зрозуміло. Але ж є великий український парламент, який намагається всім довести, що він не іграшка в руках Офісу президента, що він не слабкий і на щось спроможний. Не може бути цехової етики в таких питаннях. Я просто хлопця, якого крутила охорона Тищенка, знаю особисто. Син (позивний – ред.) воює давно, це хлопець з навколофутбольного двіжу Дніпра. Дуже відповідальний хлопчина. Молодий, але завзятий. І такі, як Коля, які відсиджувалися десь на Закарпатті під час повномасштабного вторгнення, мали би таким, як Син, цілувати ноги. Але якщо людині не дано, то не дано. Я би дуже хотів, щоб парламент зібрався, депутати переговорили, понятійно прийняли рішення позбавити депутатського мандата до бісової матері і хай ним займаються правоохоронці".

Тож тепер Микола більше відомий не як ведучий та, на жаль, депутат, а як людина з зашкварними історіями та пригодами. Пропоную підняти собі настрій і згадати "найсмачніші перли" від Тищенка.

Раніше Тищенко влаштував істерику у прямому ефірі після згадки про "темне" минуле помічниці.

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