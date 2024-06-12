Скандал за скандалом: нові деталі масової бійки медиків і представників ТЦК в Одесі

По обіді 11 червня у мережі з'явилася інформація, що в Київському РТЦК та СП Одеси утримували медиків швидкої допомоги. Їхні колеги буцімто організували протест біля ТЦК, де згодом трапилася масова бійка. Тепер за справу взялася і прокуратура, і в терцентрі озвучили свою версію, і медики заявили про несправедливість.

Усі нові деталі кричущого інциденту, а також про те, чому Одеса є лідеркою серед скандалів із ТЦК – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Ці кадри 11 червня облетіли всю країну. Ми вже бачили все, але масову бійку між військовослужбовцями та медиками – вперше.

Скандал між медиками та представниками ТЦК

Спершу у мережі подейкували, що водій швидкої у свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військкоматі вирішили його нікуди вже не відпускати. На тлі стресу у водія піднявся тиск і йому стало зле. Чоловіку викликали карету швидкої з лікарем та фельдшером, проте їх нібито також не хотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія.

Ще одна версія скандалу

Згодом з'явилась ще одна версія. За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Але після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли їх мобілізувати. Один із фельдшерів виданню "Думська"прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи підпадають вони під мобілізацію. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники та енергетики отримали бронювання.

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито повернули назад.

Офіційний коментар ТЦК

В Одеському ж ТЦК певний час від коментарів утримувалися й лише попросили медіа не поширювати неправдиву інформацію, а дочекатися, поки в усьому розберуться. Згодом у терцентрі прокоментували ситуацію, кажуть, що чоловіка, якого приїхали "визволяти" колеги, затримали та доставили до ТЦК нібито через відмову пред'явити компетентним органам свої документи.

"11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян. Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон. Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися".

Чому затримали медиків

В ТЦК заявили, що військовослужбовці запідозрили, що медики, які прибули на місце медики інциденту, хотіли допомогти затриманому уникнути військової служби, хоча комісія визнала його придатним. А документи працівники "швидкої", за словами представників терцентру, не показали навіть правоохоронцям, через що і були затримані.

"У військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії. Представники Київського РТЦК та СП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту. Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса. Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, крім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби".

Втім, медики, які безпосередньо і втрапили у цей скандал, розповідають свою версію. Один із фельдшерів, який з самого початку прибув на виклик, переконує, що на чоловікові, якого мали госпіталізувати, вони побачили і побої. Й розповідає, чому кликали колег на допомогу.

Робота одеської "швидкої" під загрозою

Ба більше, інший лікар одеської екстреної допомоги розповів про загрозу для роботи служби через відсутність бронювання медиків.

За словами Олександра Кіщенка, його керівництво пообіцяло, що після оновлення даних у ТЦК, працівники швидкої отримають бронь. Натомість у військкоматі йому вручили бойову повістку.

"Мене моє керівництво переконувало, що все добре, йдіть до військкомату, оновлюйте дані, ми будемо робити вам бронь, ми вас витягнемо, повісток ніяких не буде. Надіслали списки з військкомату, що впродовж 48 годин треба з’явитися для оновлення даних. Керівництво сказало, що все буде добре, це просто для оновлення даних для того, щоб ми тебе потім поставили на бронь. Я прийшов до київського військкомату в 10 ранку, вийшов в 5 вечора з бойовою повісткою. У військкоматі мені ніяк не хотіли поступати, тільки бойова повістка, тільки за такої умови ти виходиш звідси, інакше ти звідси не вийдеш. Звісно, я підписав документи, отримав бойову повістку на що моє керівництво сказало, що все буде добре, ми вирішимо це питання, ми тебе поставимо на бронь. Через день нашого співробітника, фельдшера 4-ї підстанції з вулиці як ухилянта, який рахується у базі в розшуку, забрали на ВЛК і забрали на "учєбку". Після цього керівництво сказало, що ми вже нічого не вирішуємо, кожен сам за себе, хто отримав повістки, той отримав повістки. Сьогодні на зборах нам керівництво пояснило ситуацію таким чином, що сам військкомат, або Міністерство оборони не дають цю бронь, мовляв, вони посилають списки людей, а списки завертають і не пояснюють причину по якій не дають екстреній медичній службі, критичної інфраструктури Одеси бронь. І тепер, робота цієї структури під загрозою. В нас багато приватних фірм, але це не кожен може дозволити собі, виклик коштує 3 тисячі, ми обслуговуємо всіх, але виходить, ми не потрібні. Зараз, на скільки я знаю, броні немає ні в кого".

Робота медиків може паралізуватися

Ще один працівник "швидкої" заявив те саме: ситуація з бронюванням медиків критична. Колеги вже потроху звільняються, і якщо так триватиме і далі – робота підстанції, яка обслуговує два найбільші райони Одеси, буде паралізована.

Тепер за справу взялася і Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону, там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі. Прокуратура попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби". За даними прокуратури, дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги. А вже у подальшому між медичним працівником і представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

"Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту".

Чому у скандалах лідирує Одеса і з чого все почалося

Насправді ситуація кричуща. Подібних інцидентів в Україні вже було доволі багато – час від час спливають нові відео, які шокують суспільство. Та все ж залишається відкритим питання, чому саме Одеса лідирує у подібних скандалах?

А все почалося навесні минулого року, коли на казковому багатстві спіймали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Тодішній голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Борисова викрили на незаконному збагаченні на рекордні 188 млн гривень. За його словами, один лише об'єкт, куплений в Іспанії, коштує 3 млн 700 тисяч євро. І таких об'єктів ще кілька – все вартістю від півмільйона євро. У червні 2023 року вийшло розслідування "Української правди", яке підтвердило наявність нерухомості на узбережжі Іспанії. Журналісти встановили, що вілла в Марбельї була куплена майже за 4 млн євро наприкінці 2022 року та записана на матір ексвійськкома. А його дружина стала власницею офісу на головній вулиці міста. Крім того, у власності родини виявився "Мерседес Гелендваген" вартістю 500 тисяч доларів. Сам Борисов у розмові з журналістами заперечував, що має нерухомість. Нібито він не втручається у справи дружини-бізнесвумен, у якої магазини в Болгарії і яка може дозволити дорогі покупки. Увесь цей час Борисов перебував у СІЗО, суми застави коливалися від 100 мільйонів, але поступово суму знизили до 12 млн гривень. За підозрюваного внесли заставу і 28 травня він мав вийти із СІЗО, але просто на виході його затримали повторно, але вже по іншій справі. Як повідомили у ДБР, було отримано інформацію, що Борисов планував переховуватися за кордоном. Його затримали та оголосили нову підозру. Цього разу – в організації схеми легалізації незаконних доходів на 142 млн гривень.

І поки проти колишнього одеського військкома відкриваються нові провадження, в Одесі вирують нові скандали. Десятки відео з маршруток, з яких витягували чоловіків та навіть доходило до того, що працівники військкоматів застосували перцевий балончик, лаялися та погрожували жінкам за зйомку. У ТЦК тоді обіцяли розібратися, а винних покарати, але дуже схоже повідомлення на офіційній сторінці ТЦК в Одесі було напередодні.

Регулярні обіцянки в усьому розібратися

Без особливих подробиць, але з обіцянкою розібратися у ситуації та покарати винних. Нагадаю, що 14 травня країну облетіла гучна заява одеситки, що її жорстоко побив представник ТЦК. За словами дівчини, навіть поліція не реагувала на її крики. Вона стверджувала, що її побила людина у військовій формі милицею, мовляв, за те, що вона знімала момент, коли її товариша хотіли відвезти до ТЦК.

Згодом з'явилася реакція поліції, а пізніше заяву зробили навіть у Міністерстві оборони. А дівчина через добу записала відео, де відповіла на звинувачення у брехні та показала пошкодження на тілі.

А ось ще історія, як чоловіка з олігофренією затримали на вулиці і визнали придатним для війська. У військкоматі виправдали дії своїх працівників тим, що у затриманого не було при собі довідки, яка підтверджує діагноз. Цей випадок, який трапився ще 30 травня, підтвердили в Одеському обласному ТЦК та СП. Крім цього, у мережу регулярно потрапляють відео і з усім відомої Аркадії, де теж трапляються бійки між представниками ТЦК та цивільними.

Що не так із скандальними відео

Водночас частіше за все, на всі скандали знаходяться якісь пояснення, найпоширеніші – що ті, до кого підходять представники військкоматів, відмовляються пред'явити документи або ж починають нападати на військовослужбовців. У таких випадках поліція з ТЦК дійсно мають право затримати громадянина до з’ясування всіх обставин. Втім, варто зауважити, що на камеру передісторія, як правило, не потрапляє, мережею ж гуляють якраз моменти побиття, через що на ТЦК виливається раз за разом шквал хейту. Однак вже неозброєним оком помітно, що найчастіше такі скандали вилазять саме з Одеси, раз за разом у ТЦК заявляють, що розберуться та нічого не змінюється, а такі випадки продовжують ганьбити країну на весь світ, рамки ж мають бути чи як? Серед представників військкоматів багато і тих військових, які пройшли пекло фронту, це варто враховувати як цивільним і з повагою ставитися до звичайних питань хлопців, так і колегам, які регулярно стають "зірками" вірусних відео в соцмережах. Вищому керівництву давно час звернути увагу на Одесу та розібратися, чому все ж таки саме в цьому регіоні скандали стали буденною справою. Маємо надію, що це владнається, адже в країні триває війна й мобілізація потрібна, але в рамках закону і з дотриманням усіх правил. Подібні інциденти аж ніяк не мотивують.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув черговий скандал через дії військкомів. Так, 11 травня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК – їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту.

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