Скандал за участі ТЦК у Ворохті: поліція розпочала два кримінальних провадження — проти кого

У селищі Ворохта на Прикарпатті стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. У поліції прокоментували інцидент.
За фактами протиправних дій громадян у Ворохті розпочато два кримінальних провадження.
Про це повідомила Нацполіція в Івано-Франківській області.
Зазначається, що у селищі Ворохта "група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль".
За даними поліції, правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили до лікарні.
За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 - 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.
Інцидент з ТЦК у Ворохті
У Ворохті жителі влаштували конфлікт з прикордонниками і представниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти.
Як зазначають у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Одразу після цього люди потрощили автівку та побили його.
В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища.
"Нам незрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України?" – йдеться у дописі.
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