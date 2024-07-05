Скандал за участі ТЦК у Ворохті: поліція розпочала два кримінальних провадження — проти кого

У селищі Ворохта на Прикарпатті стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. У поліції прокоментували інцидент.

За фактами протиправних дій громадян у Ворохті розпочато два кримінальних провадження.

Про це повідомила Нацполіція в Івано-Франківській області.

Зазначається, що у селищі Ворохта "група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль".

За даними поліції, правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили до лікарні.

За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 - 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Інцидент з ТЦК у Ворохті

У Ворохті жителі влаштували конфлікт з прикордонниками і представниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти.

Як зазначають у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Одразу після цього люди потрощили автівку та побили його.

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища.

"Нам незрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України?" – йдеться у дописі.

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