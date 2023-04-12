Скандал зі Спартаком Субботою: співведучий "Подкаст терапії" оголосив про закриття проєкту

Янович також повідомив про скасування туру Україною та пообіцяв повернути грощі за придбані квитки.

Актор Євген Янович заявив, що закриває один із найпопулярніших українських подкастів "Подкаст терапія", який він вів разом з відомим психологом Спартаком Субботою.

Про це Янович повідомив у Мережі.

У заяві актора йдеться, що він ознайомився із розслідуванням про Субботу. Янович переконує, що серед наведених фактів знав лише про причетність психолога до ГО "Українська академія наук" та його роботу в Інституті когнітивного моделювання.

"Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні. 1. Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск "Подкаст терапії". 2. В понеділок (17 квітня) ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням. Всі кошти будуть повернені. 3. А чи вийде взагалі колись "Подкаст терапія"? Ні", – йдеться в повідомленні Яновича.

Він переконаний, що подкаст із Субботою був корисним, адже глядачі нібито не лише не скаржилися, але навіть хвалили це шоу.

"Я щиро переконаний, що 86 випусків подкасту були корисними і я реально не отримував жодного повідомлення, де мені б написали: "Через ваш подкаст моє життя стало гірше". Натомість, протилежних повідомлень були тисячі", – написав актор.

Він додав, що йому подобалось відчуття, "що я робив щось корисне". ⠀

"Чи маю я якісь відповіді? Я знаю, що буде суд. І він має розставити все на свої місця. Ось і все. Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен. Та й усе", – йдеться в заяві Яновича.

Що відомо про скандал зі Спартаком Субботою

Згідно з великим розслідуванням онлайн-медіа "Свідомі", Спартак Суббота (справжнє ім’я кого виявилось – Олександр) є шахраєм і самозванцем. Автор матеріалу, психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний звинувачує Субботу у брехні, сексі з клієнтками та співпраці з забороненою на сьогодні партією ОПЗЖ. Зокрема, Суббота протягом п’яти років публічно позиціював себе як кандидата психологічних наук, хоча не мав цього ступеня. Він також видавав себе за лікаря-психіатра і медичного психолога, хоча не вчився в жодному медичному ВНЗ.

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