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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скандал зі зборами Гусакова: генпрокурор зробив важливий анонс щодо справи

Назарію Гусакову невдовзі оголосять про підозру.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Львів'янин Назарій Гусаков, якого суспільство запідозрило у шахрайстві зі зборами на лікування

Львів’янин Назарій Гусаков, якого суспільство запідозрило у шахрайстві зі зборами на лікування / © Facebook Назарія Гусакова

Генпрокурор України Руслан Кравченко анонсував, що львів’янин зі спінально-м’язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков найближчими днями заочно отримає підозру.

Про це Кравченко повідомив на брифінгу 23 липня.

«Днями заочно повідомимо про підозру (Гусакові — ред.)», — сказав генпрокурор.

Що відомо про скандал з Назарієм Гусаковим?

У червні в Мережі з’явилися звинувачення, що хворий на СМА львів’янин Назарій Гусаков не прозвітував за зібрані на лікування кошти, і міг ввести суспільство в оману. Чоловік визнав, що не мав досвіду у веденні бухгалтерії, але заперечив шахрайство.

Водночас стало відомо, що він почав безкоштовно отримувати ліки від СМА від компанії «Рош Україна» за підтримки Львівської міськради.

Після медійного резонансу та вимог пояснень Гусаков пообіцяв надати фінансовий звіт, однак згодом виїхав з України, і місце його перебування наразі невідоме.

Поліція розслідує справу, а журналісти «РБК-Україна» заявили про тиск після публікацій про можливі фінансові махінації Гусакова.

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