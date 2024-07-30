Скандал зі звільненням комбрига 80-ки: заяви бійців, командування та "наїзд" Безуглої на Сирського

Безугла стверджує, що Ішкулова звільнили через "незгоду з нереалістичним завданням Сирського". Бійці бригади стали на захист свого командира.

Командири батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ закликали президента Володимира Зеленського не звільняти з посади комбрига Еміля Ішкулова. У Командуванні ДШВ переконують, що Ішкулова насправді хочуть призначити на вищу посаду. Однак нардепка Мар’яна Безугла стверджує, що таким чином там намагаються "зам’яти інцидент", і звинуватила у причетності до цього головкома Олександра Сирського.

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Бійці 80-ї бригади стали на захист командира Ішкулова

Напередодні волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко поширив відеозвернення командирів батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ до президента Володимира Зеленського із проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова. За інформацією видання "Українська правда", причина звільнення нібито полягає в тому, що Ішкулов відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

"Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов усі командирські ланки – від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами, серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів", – йдеться у зверненні бійців.

Вони наголосили, що Ішкулов детально планує всі операції, адже для нього на першому місці – життя підлеглих. Бійці назвали його "професійним військовим, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни".

"Ми не розуміємо, чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – неугодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів", – обурилися у 80-й бригаді.

Командири батальйонів та дивізіонів виголосили вимогу залишити на посаді полковника Ішкулова.

Командири батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ / Скриншот з відеозвернення

На інцидент відреагував український військовий журналіст Юрій Бутусов. Він висловив подив з приводу того, що знімають командира одного з найбоєздатніших зʼєднань ЗСУ. Журналіст заявив про існування багатьох прикладів, коли звільнення командира бригади призводить просто до дезорганізації зʼєднання.

"У нас значна кількість командирів, через яких бригади мають низьку боєздатність, несуть втрати, не втримуються рубежі, але їх тримають на посадах, тож навіщо замість заміни слабких комбригів замінюються сильні?", – зазначив Бутусов.

Що про звільнення Ішкулова кажуть у Командуванні ДШВ

У Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що інформація про кадрове рішення щодо Ішкулова супроводжується "некоректним тлумаченням та містить низку неточностей". Там узялися стверджувати, що командира 80-бригади вирішили призначити на вищу посаду, а також повідомили, що знайдено вже заміну Ішкулову.

У своїй заяві Командування ДШВ нагадало, що на початку війни Росії проти України 2014 року Ішкулов командував розвідувальним взводом 25-ї окремої повітрянодесантної Січелавської бригади, і пройшов шлях до командира парашутно-десантного батальйону. У подальшому командував окремим підрозділом 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному напрямку, а згодом – тривалий час Галицькою бригадою ДШВ на Бахмутському напрямку.

"Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду", – заявили в командуванні.

Там додали, що таке рішення дозволить застосувати знання, навички та лідерські якості Ішкулова, здобуті під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі ДШВ ЗСУ.

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У Командуванні ДШВ також заявили, що вже призначено нового командира 80-ї бригади, однак не назвали його імені:

"Новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та повним лицарем орденів "Богдана Хмельницького" всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії у складі саме цієї легендарної бригади".

Заява Безуглої про звільнення Ішкулова і "наїзд" на Сирського

У коментарях під дописом Командування ДШВ народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Ішкулова просто хочуть "заховати на якійсь штабній посаді, яка номінально вища за попередню".

Коментар Безуглої про звільнення Ішкулова / Скриншот

Пізніше Безугла у дописі на своїй Facebook-сторінці звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у тому, що він змусив Командування ДШВ збрехати про зняття Ішкулова.

"В офіційному коментарі КДШВ стверджується, що його начебто не звільнили через незгоду з нереалістичним завданням Сирського, а "підвищили" в КДШВ. Насправді, після розголосу та звернення колективу бригади, що правда військовому керівництву не до вподоби, і тому він знімає Ішкулова, інцидент таким способом намагаються зам'яти", – стверджує народна депутатка.

За її словами, "ситуація саме така, як це описали в бригаді".

"Для десантників вийти публічно – це вперше. Дуже допекло. Скажу більше: Сирський настільки не сприймає ДШВ і намагається їх нівелювати, що майже не спілкується зі своїм же командувачем ДШВ Скибюком", – йдеться в заяві Безуглої.

Вона також написала, що з боку Сирського постійно, "а особливо зараз, коли стілець захитався", з'являються спроби пообіцяти якийсь новий контрнаступ.

"Наразі він вже так далеко від реальності, що це може бути хіба що Кремінна 2.0, під час 100 днів наступу, на яку він знищив сотні бійців ДШВ без результату. Схоже поступав Залужний зі своїм "контрнаступом 2023". Південний контрнаступ 2023, Кринки, Кремінна. Скільки ще? Скільки ще содолівщини? Скільки ще неповаги до правди? Коли Ви вже підете і заберете свій "совок", Головнокомандувач ЗС України?" – резюмувала народна депутатка.

Допис Безуглої про скандал зі звільненням командира 80-ї бригади

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