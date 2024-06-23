Скандали із працівниками ТЦК: з'явилися гарячі лінії для скарг (список номерів)

Контактні номери телефонів для скарг на ТЦК працюють у кожному регіоні, запевнили у

На тлі скандалів із працівниками ТЦК та СП запустили гарячі лінії для скарг.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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"Мета Командування Сухопутних військ Збройних Сил України - побудувати ефективну систему зворотного зв'язку та оперативно реагувати на будь-які проблеми та зловживання в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для забезпечення цього визначили контактні номери телефонів в кожному регіоні", - сказано у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що оновили номери телефонів за єдиним стандартом, аби "забезпечити швидку та ефективну комунікацію громадян з військовослужбовцями ТЦК та СП у всіх куточках країни".

Телефонні "гарячі лінії" для скарг на ТЦК

Для всіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців у ТЦК та СП або має питання щодо мобілізації та військового обліку, звертайтеся за такими контактними номерами:

Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 (цілодобово)

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 (цілодобово)

Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 (цілодобово)

Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 (цілодобово)

Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00)

Гаряча лінія Командування Сухопутних військ Збройних Сил України — 0 800 301 937.

Нагадаємо, 22 червня у Луцьку на військовослужбовців напали з газовим балончиком.

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