Скандали із врученням повісток в Одесі: в ОК "Південь" відреагували на жорстоке затримання та інцидент із "швидкою"

Водночас, командувач Сил оборони півдня закликав громадян виконати свій конституційний обов’язок, а не "відсиджуватися за спинами інших".

Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів нараду з керівниками територіальних центрів комплектування, ДПСУ, Нацоліції та органів місцевої влади з приводу скандалів, які виникли в Одесі під час вручення повісток.

Про це інформує Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки (колишня назва "військкомат". – Ред.).

У зв'язку з використанням військовими "швидкої" для вручення повісток і некоректної поведінки співробітників тривають службові перевірки.

"Ці факти присічені і суворо засуджені командуванням Сил оборони. За результатами перевірок буде вжито заходів впливу у відповідності ступеню провини", – йдеться в повідомленні.

Ковальчук наголосив на неприпустимості створення негативного іміджу Сил оборони та ЗСУ і порушень чинного законодавства. Водночас він вказав на необхідність "якісного, повного і вчасного забезпечення країни мобілізаційним ресурсом".

"Мобілізація в країні проголошена з початку повномасштабного вторгнення і вона триває безперервно. Ми всі в ній задіяні і маємо розуміти, що кожен свідомий громадянин повинен виконати свій конституційний обов’язок. Ніхто, крім нас, не поповнить мобілізаційний ресурс. А поповнення втрат і створення відповідного резерву – це зрозуміла складова оборони. Триває війна – важка, кровопролитна, визвольна, відчайдушна. Ми маємо втрати, але й маємо мету – перемогу! Протистояти країні-агресорці, яка перевищує наше населення щонайменше в 5 разів, хіба можливо інакше? Хтось має опановувати сучасну техніку, яку нам виділяють партнери в рамках підтримки. Наша країна, наш народ потребує захисту, саме тому відсидітися за спинами інших не вийде. Саме тому завдання кожного – виконати свій обов’язок, а не ухилитися від нього, аргументуючи це якоюсь комерційною чи гуманітарною складовою", – зазначив командувач Сил оборони півдня.

Де можуть вручати повістки

Військові нагадали, що повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонено законодавством. І це вручення необов’язково має здійснювати представник ТЦ та СП.

За їхніми словами, повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством: керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати повістку.

Скандали із врученням повісток в Одесі

Нагадаємо, що минулого тижня Мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому військкоматі підтвердили, що такий випадок дійсно мав місце. Там пояснили, що машину "швидкої" отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус.

Через обурення українців у ТЦК пообіцяли більше не використовувати "швидку" для роздавання повісток, хоча запевнили, що це не заборонено законом.

Раніше громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

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