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Скандаліст, який у Карпатах порадив військовому "їхати до Бахмута", перепросив: що про нього відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Скандаліст, який у Карпатах порадив військовому "їхати до Бахмута", перепросив: що про нього відомо

Чоловік зі схожими ініціалами має судимості за виготовлення алкоголю та водіння у нетверезому стані.

Скандаліст, який на популярному курорті в Карпатах порадив бойовому медику "їхати до Бахмута" та обізвав його, уже перепросив за свої слова. Також стало відоме його ім'я - це Олександр Фатула, який родом з Черкас. 

Відео поширюють в соцмережах. 

До скандаліста, судячи з відео, прийшли поговорити військові. Він заявив, що перепрошує за свою поведінку, бо вчинив неправильно. 

"Я не злякався, я хотів перепросити. Я перепрошую перед вами та ЗСУ за те, що я сказав. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", - каже Фатула. 

Що відомо про скандаліста у Карпатах

У Мережі уже опублікували про те, ким є чоловік, який образив бойового медика. Це - Олександр Фатула, який родом із Черкас, проте мешкає у Києві. 

За даними черкаського видання 18000, чоловік із такими ж ініціалами має судимості за незаконне виготовлення алкоголю та водіння у нетверезому стані. 

Дружина скандаліста - Юлія Фатула називає себе "психологом, коучем та жіночим тренером". Вона у соцмережах хвалиться розкішним життям. Там також немає жодного допису, де б вона засудила війну Росії проти України. Натомість військового вона обзиває "провокатором". 

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Нагадаємо, у Карпатах неадекватний відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика і заявив, щоб той "їхав до свого Бахмута".

Дружина скандаліста згодом заявила, що військовий "провокатор", а конфлікт стався нібито через "мовне питання".

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Дата публікації
Перегляди
2187
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