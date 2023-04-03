Скандаліст, який у Карпатах порадив військовому "їхати до Бахмута", перепросив: що про нього відомо

Чоловік зі схожими ініціалами має судимості за виготовлення алкоголю та водіння у нетверезому стані.

Скандаліст, який на популярному курорті в Карпатах порадив бойовому медику "їхати до Бахмута" та обізвав його, уже перепросив за свої слова. Також стало відоме його ім'я - це Олександр Фатула, який родом з Черкас.

Відео поширюють в соцмережах.

До скандаліста, судячи з відео, прийшли поговорити військові. Він заявив, що перепрошує за свою поведінку, бо вчинив неправильно.

"Я не злякався, я хотів перепросити. Я перепрошую перед вами та ЗСУ за те, що я сказав. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", - каже Фатула.

Що відомо про скандаліста у Карпатах

У Мережі уже опублікували про те, ким є чоловік, який образив бойового медика. Це - Олександр Фатула, який родом із Черкас, проте мешкає у Києві.

За даними черкаського видання 18000, чоловік із такими ж ініціалами має судимості за незаконне виготовлення алкоголю та водіння у нетверезому стані.

Дружина скандаліста - Юлія Фатула називає себе "психологом, коучем та жіночим тренером". Вона у соцмережах хвалиться розкішним життям. Там також немає жодного допису, де б вона засудила війну Росії проти України. Натомість військового вона обзиває "провокатором".

Нагадаємо, у Карпатах неадекватний відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика і заявив, щоб той "їхав до свого Бахмута".

Дружина скандаліста згодом заявила, що військовий "провокатор", а конфлікт стався нібито через "мовне питання".

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