Скандальна блогерка Алхім через мову обізвала захід України "заводом д**ілів": відео

Скандальна блогерка Анна Алхім, яку раніше звинувачували у корегуванні російських ракет по лікарні у Дніпрі, знову відзначилась. На цей раз їй не сподобались жителі західних областей України, яких вона обізвала "д**ілами".

Відео вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Алхім опублікувала на її думку "веселе" сторіс, у якому обізвала жителів західних областей України - Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської, "заводом д**ілів". Їй не сподобалось те, що у цих регіонах люди спілкуються українською мовою та можуть вимагати цього від гостей з інших регіонах.

"Тим, хто це не подобається - можете відписатись. У мене багато друзів в Ужгороді і ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати - я неправду опублікувала? Правду-правду", - цинічно заявила скандальна Алхім.

Відома блогерка Алхім обізвала захід України "д**ілами"

Нагадаємо, раніше Анну Алхім звинувачували у коригуванні російської ракети по Дніпру.

Ще до повномасштабного вторгнення блогерка неодноразово висловлювала свою повагу до російського диктатора Путіна. А ось під час війни Алхім продовжила вести свої соцмережі російською та, ба більше, навіть вихвалялася, що продовжує слухати артистів з країни-агресорки на офіційних майданчиках.

Вона також заявляла, що принципово не збирається переходити на українську мову, доки їй не припинять дорікати за російську.

Читайте також: