Скандальна блогерка з Києва проїхалася Львовом під російську музику (відео)

Раніше дівчина неодноразово втрапляла до різноманітних скандалів.

Блогерка з Києва Вікторія (Анна) Краснова, відома під псевдонімом "Девіл", вирішила завітати до Львова. Вона проїхалася центром міста під російську музику, відчинивши вікна й зробивши гучніше.

Відео оприлюднив телеграм-канал "Доброго вечора, ми зі Львова".

Хоче отримати перепустку у Львові

Подібні "Девіл" персонажі – у той час, коли в країні триває війна – не втомлюються пробивати дно. Цього разу нахабна дівчина проїхалася центром Львова під російську музику. Вона цинічно підкреслила, що приїхала давати концерти замість Анни Асті – артистки родом із Черкас, яка нещодавно отримала російське громадянство.

Скандальна блогерка, яка полюбляє кататися у комендантську в Києві, приїхала до Львова

Нагадаємо, минулого місяця блогерка оскандалилася черговим цинічним вчинком під час повномасштабної війни. Так, "Девіл" виклала у Мережу відео, як катається у комендантську годину столицею. Вона вихвалялася, що має перепустку на проїзд закритим Південним мостом.

Раніше любительку "покатушок" Краснову неодноразово затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння.

Позиція щодо війни в Україні у поціновувачку російської творчості також цілком очікувана – вона мовчить. Щобільше, "Девіл" симпатизувала російському диктатору Володимиру Путіну.

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