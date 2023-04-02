Скандальна ексречниця ДПСУ поїхала з України: "Життя у мене змінюється зараз кардинально"

Плантовська додала, що її життя кардинально змінюється.

Колишня речниця ДПСУ Південного регіонального управління Іванна Плантовська повідомила, що виїхала з Одеси за кордон.

Про це експресофіцерка написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами Плантовської, через кардинальні зміни у житті вона залишає місто, куди "приїхала чотири роки тому з однією валізою". Одесу вона називає містом, "яке закохує".

"Не знала нікого, нічого, і боялася, що це місто надто велике для мене. Йшов час, я змінювалася, працювала, росла і розвивалася. Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі", - написала Іванна у своєму дописі.

Вона показала коротке відео, на якому позує поблизу моря. Втім, це архівне відео чи так експрикордонниця натякає, що виїхала в одну з теплих країн, невідомо. Плантовська пообіцяла, що "зовсім скоро розповість свою сторону про ситуацію, яка перевернула її життя".

"Вважаю, що досягла багато чого саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилася насамперед духовно, і звичайно зовні, також дійшла до жаданих капітанських зірок та доброї посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи. Життя у мене змінюється зараз кардинально... ", - написала експресофіцер.

Скандал навколо Плантовської

На початку січня тоді ще речниця прикордонників Плантовська потрапила у скандал, через світлини, які поширилися Інтернетом. Вона відпочивала та хвалилася розкішним життям. Зокрема, Іванна показувала фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.

Згодом Іванну звільнили з військової служби. Хоча після скандального випадку спершу її з посади офіцера пресслужби Південного регіонального управління було переведено для проходження подальшої служби до Житомирського прикордонного загону.

Пізніше звільнена з військової служби Плантовська закликала українців припинити розпалювати ворожнечу в середині країні. Вона також почала відповідати на коментарі тих, хто стверджує, що вона своєю поведінкою зганьбила військову форму.

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