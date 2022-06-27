Скандальна ексвикладачка київського вишу Більченко "засвітилася" у Росії в одязі з символікою "Z"

Звільнена викладачка філософії столичного педуніверситету Драгоманова "засвітилася" у Росії.

Експрофесорка дефілювала у футболці з рашистською символікою "Z".

Світлину викладачки виклав у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.

"Пам‘ятаєте, була така викладачка в НПУ Драгоманова Євгенія Більченко? Студенти вимагали її звільнити за антиукраїнську пропаганду, але керівництво ВНЗ до останнього цього не робило.

Зрештою, під тиском суспільства вигнали. І правильно. Бо зараз Більченко має ось такий вигляд. Це вона на росії", - написав Стерненко.

Нагадаємо, що скандальна викладачка Більченко виїхала з України, вискочила заміж і подалася на громадянство Росії.

Скандал із Євгенією Більченко, яка була викладачем Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова, виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні державною мовою. Більченко назвала його "маразмом", а Україну "лімфовузлом на тілі американської колонії".

Незабаром її звільнили з роботи.