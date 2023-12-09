Скандальна Фаріон подала позов до суду через звільнення з університету

Вона вважає що її звільнили незаконно з політичних мотивів.

Мовознавця та екснардепка Ірини Фаріон подала позов до суду проти Національного університету "Львівська політехніка" через її звільнення.

Про це інформує "Суспільне".

У повідомленні вказується, що позов був поданий 7 грудня.

Фаріон заявила, що поки вона сама не знає, коли відбудуться слухання.

Справу Фаріон мають слухати у Галицькому районному суді Львова.

Предмет позову "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення. Суддя у цій справі — Віталій Стрельбицький.

Пряма мова: "Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Настя Приходько рознесла Фаріон і Бенюка, які засудили російськомовних українців.

Крім того, ми раніше інформували, що у "Львівській політехніці" стали на захист Фаріон після скандалу та звільнення.

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