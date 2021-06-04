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Скандальна фотосесія оголених українок у Дубаї: кадри виставили на аукціон

Скандальна фотосесія оголених українок у Дубаї: кадри виставили на аукціон

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публікації
Перегляди
2009
Скандальна фотосесія оголених українок у Дубаї: кадри виставили на аукціон

Світом розійшлася скандальна історія голого знімання в Дубаї.

Фінансист Віталій Гречин виставив на аукціон відверте відео з дівчатами, які брали участь у скандальній оголеній фотосесії на балконі готелю в Дубаї.

Про це повідомляє Daily Star.

Повідомляють, що Гречин вирішив продати права на 26-секундний відеоролик "тому, хто більше заплатить".

"Ці кадри ніколи не публікувалися, тому їх бачив тільки поточний власник. Тепер ролик буде належати виключно переможцю аукціону, який зможе використовувати його, поширювати або продавати на свій розсуд", - йдеться в коментарі до аукціону.

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