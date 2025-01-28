Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК досі на посаді: чому її не звільнили

Попри те, що у Крупи та її сина знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів, вона досі офіційно перебуває на посаді

Підозрювана в незаконному збагаченні Тетяна Крупа, навколо якої восени виник гучний скандал, продовжує обіймати посаду очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це передає "Суспільне Хмельницький" з посиланням на відповідь Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

За їхньою інформацією, через ліквідацію Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу звільнять з посади 18 березня 2025 року на підставі пункту 1 статті 40 Кодекс законів про працю України (Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця).

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"Тетяна Крупа фактично відсутня на робочому місці та посадові обов'язки не виконує, у звʼязку з перебуванням під вартою", – йдеться у відповіді журналістам.

Також зазначається, що розмір місячної заробітної плати Крупи становить 35 тисяч 290 гривень. Проте її припинили нараховувати з 5 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Крім того, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у 500 млн грн.

23 січня ВАКС продовжив запобіжний захід Тетяні Крупі до 23 березня, але зменшив суму застави до 260 мільйонів гривень.

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